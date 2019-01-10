Компания Hyundai подготовила для Детройта водородный суперкар

«Если не Hyundai, то кто еще сделает «заряженный» водородный автомобиль? — заявил руководитель Hyundai N Альберт Бирман в интервью сайту Monogrpaph. — Мы компания, которая обладает самым совершенными технологиями в этой области».

Заинтересованность в такого рода машинах Hyundai продемонстрировал в 2015 году, представив виртуальный N 2025 для гоночного симулятора Gran Turismo 6. Силовая установка прототипа состояла из четырех электромоторов, блока водородных топливных элементов и промежуточного накопителя-суперконденсатора. Суммарная мощность — 884 лошадиные силы.