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13:44

Компания Hyundai подготовила для Детройта водородный суперкар

Новинка разработана спортивным отделением N

Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo
Спортивное подразделение N марки Hyundai подготовило для детройтского автосалона новый концепт-кар. По данным корейских СМИ, на моторшоу дебютирует суперкар с силовой установкой на водородных топливных элементах.
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«Если не Hyundai, то кто еще сделает «заряженный» водородный автомобиль? — заявил руководитель Hyundai N Альберт Бирман в интервью сайту Monogrpaph. — Мы компания, которая обладает самым совершенными технологиями в этой области».

Заинтересованность в такого рода машинах Hyundai продемонстрировал в 2015 году, представив виртуальный N 2025 для гоночного симулятора Gran Turismo 6. Силовая установка прототипа состояла из четырех электромоторов, блока водородных топливных элементов и промежуточного накопителя-суперконденсатора. Суммарная мощность — 884 лошадиные силы.

Воздух через топливные ячейки N 2025 прокачивала турбина, раскручивающаяся до 200 тысяч оборотов в минуту. Дополнительную прижимную силу создавала система воздуховодов из трубок, которые тянутся по бокам спорткара от передней части кузова к задней оси. Такое решение нашло воплощение и в реальной жизни — на гоночном спортпрототипе Nissan GT-R LM Nismo.

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