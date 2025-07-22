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Опубликовано 22 июля 2025, 19:35
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Госдума приняла закон о резком повышении пошлин для водителей

Он вступит в силу в сентябре нынешнего года
В России резко вырастут пошлины для водителей. Закон принят. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, повышающий пошлины для автовладельцев и вводящий новые. Например, дороже станет оформление ПТС и выдача международного водительского удостоверения. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Госдума приняла закон о резком повышении пошлин для водителей
© Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Пошлина за получение ПТС вырастет с 800 до 1200 рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства подорожает в три раза: бумажное оценили в 1500 рублей, пластиковое — в 4500. Права обойдутся в 4000 рублей, нового образца — в 6000. Международное водительское удостоверение можно будет оформить за 3200 рублей.

За регистрационные знаки для автомобилей с сентября придется платить 3000 рублей вместо 2000, для мотоциклов и прицепов — 2250 вместо 1500.

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Кроме того, вводится пошлина в 500 рублей за внесение сведений в систему техосмотра при оформлении диагностической карты. А заключение о соответствии учебно-материальной базы автошколы требованиям обойдется в 15 тысяч.

Законотворцы отмечали, что нынешние пошлины не менялись с 2014 года, устарели и не соответствуют реальной стоимости оказываемых услуг.

Ранее в госдуме снова предложили вновь штрафовать водителей за превышение средней скорости. Наказание, отмененное в 2021 году, хотят вернуть, но пока только в виде эксперимента в Вологодской области.

Источник:РИА Новости
Автор:Мария Руцкая
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