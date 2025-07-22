Госдума приняла закон о резком повышении пошлин для водителей

Госдума приняла закон о резком повышении пошлин для водителейОн вступит в силу в сентябре нынешнего года
Пошлина за получение ПТС вырастет с 800 до 1200 рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства подорожает в три раза: бумажное оценили в 1500 рублей, пластиковое — в 4500. Права обойдутся в 4000 рублей, нового образца — в 6000. Международное водительское удостоверение можно будет оформить за 3200 рублей.
За регистрационные знаки для автомобилей с сентября придется платить 3000 рублей вместо 2000, для мотоциклов и прицепов — 2250 вместо 1500.
Кроме того, вводится пошлина в 500 рублей за внесение сведений в систему техосмотра при оформлении диагностической карты. А заключение о соответствии учебно-материальной базы автошколы требованиям обойдется в 15 тысяч.
Законотворцы отмечали, что нынешние пошлины не менялись с 2014 года, устарели и не соответствуют реальной стоимости оказываемых услуг.
Ранее в госдуме снова предложили вновь штрафовать водителей за превышение средней скорости. Наказание, отмененное в 2021 году, хотят вернуть, но пока только в виде эксперимента в Вологодской области.