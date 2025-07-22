Госдума приняла закон о резком повышении пошлин для водителей

Пошлина за получение ПТС вырастет с 800 до 1200 рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства подорожает в три раза: бумажное оценили в 1500 рублей, пластиковое — в 4500. Права обойдутся в 4000 рублей, нового образца — в 6000. Международное водительское удостоверение можно будет оформить за 3200 рублей.

За регистрационные знаки для автомобилей с сентября придется платить 3000 рублей вместо 2000, для мотоциклов и прицепов — 2250 вместо 1500.