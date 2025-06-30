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Опубликовано 30 июня 2025, 12:16
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В России резко вырастут госпошлины для автовладельцев

Пошлина за выдачу водительских прав удвоится
Власти поднимут госпошлины для владельцев автомобилей. С сентября нынешнего года Минфин планирует увеличить ряд пошлин для автомобилистов, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. В частности, плата за получение водительских прав вырастет вдвое, а за ПТС — в полтора раза. Проект рассмотрят на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 30 июня.
В России резко вырастут госпошлины для автовладельцев
© Irina_kukuts / Pixabay
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Так, пошлина за получение прав в сентябре вырастет вдвое: удостоверение старого образца обойдется в четыре тысячи рублей, нового — в шесть тысяч. За международные права придется заплатить 3,2 тысячи вместо нынешних 1,6 тысячи.

Паспорт транспортного средства подорожает в полтора раза, до 1,2 тысячи рублей. Вырастет пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства. Документ на бумажном носителе обойдется в полторы тысячи вместо 500, на пластиковом — в 4,5 тысячи вместо полутора тысяч.

С двух тысяч до трех тысяч увеличится пошлина за госномера. За номер для прицепа и мотоцикла придется выложить 2,25 тысячи вместо полутора тысяч. До 4,5 тысячи с нынешних полутора тысяч рублей подорожает свидетельство о соответствии ТС требованиям безопасности.

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Кроме того, проект увеличивает и плату за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины — с одной тысячи до трех тысяч. Документ о допуске к перевозке опасных грузов подорожает до 2,25 тысячи с полутора тысяч рублей.

Тем временем власти хотят ужесточить наказание за шум на дорогах. Согласно новому проекту, штраф для владельцев автомобилей и мотоциклов с громким выхлопом вырастет до пяти тысяч рублей, а в случае мощных двигателей — до 30 тысяч. Нынешний штраф в 500 рублей не работает, считают законотворцы.

Источник:Известия
Автор:Мария Руцкая
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#Россия