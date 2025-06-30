В России резко вырастут госпошлины для автовладельцев

Так, пошлина за получение прав в сентябре вырастет вдвое: удостоверение старого образца обойдется в четыре тысячи рублей, нового — в шесть тысяч. За международные права придется заплатить 3,2 тысячи вместо нынешних 1,6 тысячи.

Паспорт транспортного средства подорожает в полтора раза, до 1,2 тысячи рублей. Вырастет пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства. Документ на бумажном носителе обойдется в полторы тысячи вместо 500, на пластиковом — в 4,5 тысячи вместо полутора тысяч.

С двух тысяч до трех тысяч увеличится пошлина за госномера. За номер для прицепа и мотоцикла придется выложить 2,25 тысячи вместо полутора тысяч. До 4,5 тысячи с нынешних полутора тысяч рублей подорожает свидетельство о соответствии ТС требованиям безопасности.