В России резко вырастут госпошлины для автовладельцев

В России резко вырастут госпошлины для автовладельцевПошлина за выдачу водительских прав удвоится
Так, пошлина за получение прав в сентябре вырастет вдвое: удостоверение старого образца обойдется в четыре тысячи рублей, нового — в шесть тысяч. За международные права придется заплатить 3,2 тысячи вместо нынешних 1,6 тысячи.
Паспорт транспортного средства подорожает в полтора раза, до 1,2 тысячи рублей. Вырастет пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства. Документ на бумажном носителе обойдется в полторы тысячи вместо 500, на пластиковом — в 4,5 тысячи вместо полутора тысяч.
С двух тысяч до трех тысяч увеличится пошлина за госномера. За номер для прицепа и мотоцикла придется выложить 2,25 тысячи вместо полутора тысяч. До 4,5 тысячи с нынешних полутора тысяч рублей подорожает свидетельство о соответствии ТС требованиям безопасности.
Кроме того, проект увеличивает и плату за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины — с одной тысячи до трех тысяч. Документ о допуске к перевозке опасных грузов подорожает до 2,25 тысячи с полутора тысяч рублей.
Тем временем власти хотят ужесточить наказание за шум на дорогах. Согласно новому проекту, штраф для владельцев автомобилей и мотоциклов с громким выхлопом вырастет до пяти тысяч рублей, а в случае мощных двигателей — до 30 тысяч. Нынешний штраф в 500 рублей не работает, считают законотворцы.