Японец купил сразу пять арабских гиперкаров Fenyr: 2 миллиона долларов за каждый

Тираж Fenyr SuperSport Launch Edition от ливанской W Motors составил всего 10 экземпляров — пять из них достались японцу Тацуми Синти, генеральному директору холдинга Shibaura Group Holdings Inc. Все суперкары ограниченной серии получили уникальную цветовую схему экстерьера и интерьера, а также кузов из углепластика с добавлением графена. Тираж обычного Fenyr SuperSport составит 100 экземпляров.
Название Fenyr образовано от Fenrir (Фенрир) — в германо-скандинавской мифологии это имя огромного волка, сын Локи и великанши Ангрбоды.
Суперкар оснащается оппозитной «шестеркой» RUF объемом 3,8 литра. Двигатель оборудован двумя турбонагнетателями с раздельными интеркулерами и выхлопной системой из инконеля с переключаемыми клапанами, а его отдача составляет 800 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый преселективный «робот».
До первой «сотни» купе разгоняется за 2,8 секунды, а до 200 — за 9,4 секунды. Максимальная скорость — 400 километров в час. Среди особенностей Fenyr SuperSport — трехсегментный активный спойлер с электромеханическим приводом: его боковые части поднимаются на скорости свыше 80 километров в час, центральная — после 120.
Ранее Синти купил Devel Sixteen и собирается выставить автомобиль на Токийском автосалоне в 2021 году. Этот арабский гиперкар оснащен двигателем от дрэгстера с пиковой отдачей 5007 лошадиных сил и 4771 Нм крутящего момента. С ним Devel Sixteen может разгоняться до ста километров в час за 1,8 секунды. Максимальная скорость — 515 километров в час.