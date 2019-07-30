Японец купил сразу пять арабских гиперкаров Fenyr: 2 миллиона долларов за каждый

Суперкар оснащается оппозитной «шестеркой» RUF объемом 3,8 литра. Двигатель оборудован двумя турбонагнетателями с раздельными интеркулерами и выхлопной системой из инконеля с переключаемыми клапанами, а его отдача составляет 800 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый преселективный «робот».

До первой «сотни» купе разгоняется за 2,8 секунды, а до 200 — за 9,4 секунды. Максимальная скорость — 400 километров в час. Среди особенностей Fenyr SuperSport — трехсегментный активный спойлер с электромеханическим приводом: его боковые части поднимаются на скорости свыше 80 километров в час, центральная — после 120.