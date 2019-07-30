Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:08

Японец купил сразу пять арабских гиперкаров Fenyr: 2 миллиона долларов за каждый

Ранее он приобрел гиперкар Devel Sixteen с двигателем от дрэгстера

Японский бизнесмен Тацуми Синти приобрел последние пять экземпляров суперкара Fenyr SuperSport из ультраограниченной серии Launch Edition. Цена каждого автомобиля — более 1,75 миллиона долларов (110,9 миллиона рублей по текущему курсу). В этом месяце Синти также купил 3000-сильный Devel Sixteen.

Тираж Fenyr SuperSport Launch Edition от ливанской W Motors составил всего 10 экземпляров — пять из них достались японцу Тацуми Синти, генеральному директору холдинга Shibaura Group Holdings Inc. Все суперкары ограниченной серии получили уникальную цветовую схему экстерьера и интерьера, а также кузов из углепластика с добавлением графена. Тираж обычного Fenyr SuperSport составит 100 экземпляров.

Название Fenyr образовано от Fenrir (Фенрир) — в германо-скандинавской мифологии это имя огромного волка, сын Локи и великанши Ангрбоды.

Суперкар оснащается оппозитной «шестеркой» RUF объемом 3,8 литра. Двигатель оборудован двумя турбонагнетателями с раздельными интеркулерами и выхлопной системой из инконеля с переключаемыми клапанами, а его отдача составляет 800 лошадиных сил и 980 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый преселективный «робот».

До первой «сотни» купе разгоняется за 2,8 секунды, а до 200 — за 9,4 секунды. Максимальная скорость — 400 километров в час. Среди особенностей Fenyr SuperSport — трехсегментный активный спойлер с электромеханическим приводом: его боковые части поднимаются на скорости свыше 80 километров в час, центральная — после 120.

Ранее Синти купил Devel Sixteen и собирается выставить автомобиль на Токийском автосалоне в 2021 году. Этот арабский гиперкар оснащен двигателем от дрэгстера с пиковой отдачей 5007 лошадиных сил и 4771 Нм крутящего момента. С ним Devel Sixteen может разгоняться до ста километров в час за 1,8 секунды. Максимальная скорость — 515 километров в час.

Источник: Al Bawaba