Сорокалетний Ferrari, переделанный под вседорожник, ищет нового владельца

Вмешательство в конструкцию «триста восьмой» не ограничилось увеличением клиренса: инженерам пришлось перенастроить рулевое управление, заменить штатные бампера на кастомные стальные элементы, добавить к передней части кузова буксировочный крюк и покрасить нижнюю часть купе в чёрный цвет. Завершили образ 15-дюймовые покрышки Michelin с высоким профилем 205/70 VR15, брызговики из стекловолокна и выгравированный логотип Safari на передних крыльях.
Салон 308 Dino GT4 восстановили в заводской конфигурации, отреставрировав кожаную отделку, вельветовые вставки и заменив коврики. Штатные ремни безопасности уступили место четырехточечным производства Repa, появились алюминиевые накладки на педали и лёгкая тонировка переднего стекла. Хотя в своё время «триста восьмая» была дебютной среднемоторной моделью Ferrari с компоновкой салона 2 + 2, этот конкретный автомобиль заказали с завода в редкой двухместной конфигурации.
Вмешательство тюнинг-мастеров не коснулось двигателя и трансмиссии: под капотом Ferrari штатный трёхлитровый V8 c четырьмя карбюраторами Weber, который выдаёт 243 лошадиные силы. Мощность передаётся на ведущую ось через пятискоростную механическую коробку передач. Стандартная 308 GT4 набирает первую сотню за 6,4 секунды — очевидно, что модернизированный спорткар слегка потерял в динамике.
Вместе с автомобилем покупателю предложат оригинальную сервисную книжку, копию руководства по эксплуатации, историю обслуживания за четыре десятилетия и набор заводских инструментов. Аукцион в Эр-Рияде состоится в эти выходные. Стартовая цена лота не сообщается.