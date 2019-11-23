Сорокалетний Ferrari, переделанный под вседорожник, ищет нового владельца

Салон 308 Dino GT4 восстановили в заводской конфигурации, отреставрировав кожаную отделку, вельветовые вставки и заменив коврики. Штатные ремни безопасности уступили место четырехточечным производства Repa, появились алюминиевые накладки на педали и лёгкая тонировка переднего стекла. Хотя в своё время «триста восьмая» была дебютной среднемоторной моделью Ferrari с компоновкой салона 2 + 2, этот конкретный автомобиль заказали с завода в редкой двухместной конфигурации.