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13:17

Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства

Этот спорткар ранее был продан на аукционе за рекордные 48,4 миллиона долларов

Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
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Поводом для судебного разбирательства стал иск, поданный Ferrari в коммерческий суд Болоньи против компании Modena, вознамерившейся выпускать реплики знаменитого 250 GTO. В судебном постановлении говорится об «особых линиях кузова и эстетических элементах дизайна», которые делают эту модель «поистине культовой». В Ferrari в свою очередь отметили, что решение о признании автомобиля произведением искусства было вынесено впервые в стране.

Оригинальная модель была выпущена ограниченным тиражом 36 экземпляров в период с 1962 по 1964 год. Тогда купе стоило около 18 000 долларов, а за полвека цена подскочила до десятков миллионов.

В 2018 году один из 36 автомобилей был пущен с молотка за рекордную на тот момент для аукциона сумму в 48,4 миллиона долларов, а еще одну машину приобрели частным образом за 80 миллионов. Не исключено, что после решения итальянского суда в ценниках на 250 GTO появится еще один ноль.

Источник: The Telegraph
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