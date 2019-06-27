Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства

В 2018 году один из 36 автомобилей был пущен с молотка за рекордную на тот момент для аукциона сумму в 48,4 миллиона долларов, а еще одну машину приобрели частным образом за 80 миллионов. Не исключено, что после решения итальянского суда в ценниках на 250 GTO появится еще один ноль.