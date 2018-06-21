RM Sotheby's выставит на торги бывший тестовый 250 GTO образца 1962 года

Пульс

Гоночный 56-летний Ferrari продадут за три миллиарда рублей

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21 июня 2018

Аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги один из самых ценных классических автомобилей в мире — Ferrari 250 GTO. Спорткар использовался в качестве тестовой машины, а в 1962 году, под управлением первого американского чемпиона Формулы-1 Фила Хилла, принимал участие в сицилийской гонке Targa Florio. Оценочная стоимость — 45 миллионов долларов (2,87 миллиарда рублей по текущему курсу).

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Ferrari с номером шасси «3413 GT» — третий по счету 250 GTO, выпущенный итальянским производителем. Модель считается самым успешным гоночным автомобилем марки и лишь третий раз выставляется на продажу в текущем тысячелетии.

Спорткар, дважды становившийся победителем Targa Florio, ранее принадлежал постоянному клиенту Ferrari Эдоардо Луальди-Габарди. На «Феррари» он принял участие в десяти гонках, девять из которых выиграл — в том числе, национальный итальянский чемпионат GT.

Видео с YouTube-канала RM Sotheby's.

Текущий владелец автомобиля, бывший сотрудник Microsoft Грег Уиттен, участвовал в различных исторических гонках. За годы владения спорткаром ему удалось сохранить оригинальный двигатель, трансмиссию и задний мост, а также кузов Series II, установленный ателье Carrozzeria Scaglietti в 1964 году.

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В начале июня Ferrari 250 GTO 1963 года был продан за рекордную сумму в 70 миллионов долларов, став самым дорогим классическим автомобилем в мире. Покупателем спорткара стал неназванный американский коллекционер.

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