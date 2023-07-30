Миниатюрную Ferrari 296 GTS оценили в стоимость Lada Vesta

Миниатюрную Ferrari 296 GTS оценили в стоимость Lada VestaМодель суперкара будет выпущена ограниченным тиражом
Британская компания Amalgam выпустила модель Ferrari 296 GTS по цене Lada Vesta. Фирма, известная своими сверхдетализированными масштабными копиями автомобилей, анонсировала новый продукт — выполненную в масштабе 1:8 копию итальянского суперкара Ferrari 296 GTS. Миниатюрный автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, но заплатить за игрушку придётся столько же, сколько стоит настоящий автомобиль — за ту же сумму, что просят за игрушечный спайдер, можно приобрести, например, Lada Vesta. И это не предел! В зависимости от пожеланий клиента цена может вырасти в полтора раза.
Специалисты Amalgam используют в своей работе оригинальную документацию Ferrari, после чего модель проверяют в Маранелло на соответствие всем параметрам реального суперкара. У моделистов ушло более 3000 часов работы с использованием оригинальных CAD-файлов суперкара, кодов окраски и спецификаций материалов, предоставленных итальянским производителем, чтобы разработать копию Ferrari 296 GTS.
На сборку каждого из 199 запланированных к производству миниатюрных спайдеров уходит около 300 часов работы. За это время вручную тысячи точно спроектированных и изготовленных деталей, включая металлические компоненты, обработанные на станках с ЧПУ, превращаются в масштабную модель автомобиля.
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Стоимость своей миниатюрной модели в Amalgam оценили в 14 750 долларов. Но если клиент пожелает оформить масштабную Ferrari 296 GTS в точном соответствии со своим настоящим автомобилем или просто захочет выбрать особые варианты окраски кузова и оформления салона, то стоимость модели может вырасти до 20 с лишним тысяч долларов.