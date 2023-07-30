Миниатюрную Ferrari 296 GTS оценили в стоимость Lada Vesta

Модель суперкара будет выпущена ограниченным тиражом

Британская компания Amalgam выпустила модель Ferrari 296 GTS по цене Lada Vesta. Фирма, известная своими сверхдетализированными масштабными копиями автомобилей, анонсировала новый продукт — выполненную в масштабе 1:8 копию итальянского суперкара Ferrari 296 GTS. Миниатюрный автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, но заплатить за игрушку придётся столько же, сколько стоит настоящий автомобиль — за ту же сумму, что просят за игрушечный спайдер, можно приобрести, например, Lada Vesta. И это не предел! В зависимости от пожеланий клиента цена может вырасти в полтора раза.