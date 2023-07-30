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12:00, 30 июля 2023
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Миниатюрную Ferrari 296 GTS оценили в стоимость Lada Vesta

Модель суперкара будет выпущена ограниченным тиражом

Британская компания Amalgam выпустила модель Ferrari 296 GTS по цене Lada Vesta. Фирма, известная своими сверхдетализированными масштабными копиями автомобилей, анонсировала новый продукт — выполненную в масштабе 1:8 копию итальянского суперкара Ferrari 296 GTS. Миниатюрный автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, но заплатить за игрушку придётся столько же, сколько стоит настоящий автомобиль — за ту же сумму, что просят за игрушечный спайдер, можно приобрести, например, Lada Vesta. И это не предел! В зависимости от пожеланий клиента цена может вырасти в полтора раза.

Миниатюрную Ferrari 296 GTS оценили в стоимость Lada Vesta
© Amalgam
Александр Пономарёв

Специалисты Amalgam используют в своей работе оригинальную документацию Ferrari, после чего модель проверяют в Маранелло на соответствие всем параметрам реального суперкара. У моделистов ушло более 3000 часов работы с использованием оригинальных CAD-файлов суперкара, кодов окраски и спецификаций материалов, предоставленных итальянским производителем, чтобы разработать копию Ferrari 296 GTS.

На сборку каждого из 199 запланированных к производству миниатюрных спайдеров уходит около 300 часов работы. За это время вручную тысячи точно спроектированных и изготовленных деталей, включая металлические компоненты, обработанные на станках с ЧПУ, превращаются в масштабную модель автомобиля.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Amalgam

Стоимость своей миниатюрной модели в Amalgam оценили в 14 750 долларов. Но если клиент пожелает оформить масштабную Ferrari 296 GTS в точном соответствии со своим настоящим автомобилем или просто захочет выбрать особые варианты окраски кузова и оформления салона, то стоимость модели может вырасти до 20 с лишним тысяч долларов.

Источник:Amalgam
Теги:
#Ferrari
#296 GTB

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