Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata

На 488 GT Modificata использованы компоненты подвески от 488 GTE и разработанные совместно с Brembo тормозные механизмы. АБС «портирована» с 488 GT3 Evo 2020, но у неё специфические настройки. Не осталась без внимания и аэродинамика — её доводили на Нюрбургринге. По словам конструкторов, изменилось положение центра давления, который немного сдвинулся вперед. Это позволило усилить прижим на передней оси, без ухудшения суммарного сопротивления воздуху, и сделало машину более чувствительной к углу наклона заднего антикрыла.