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Опубликовано 02 июля 2025, 18:25
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Дебютировала 640-сильная Ferrari Amalfi — преемница Roma

На разгон с места до 100 километров в час она тратит 3,3 секунды
Ferrari представила купе Amalfi с V8, которое займет нишу Roma. По сути, это модернизированная версия Roma, который дебютировал в 2019 году и был тихо снят с производства в 2024-м. У Amalfi, названного в честь одного из городов Италии, похожий обтекаемый силуэт и тот же восьмицилиндровый двигатель 3.9, но со слегка возросшими характеристиками. Производство новой «двухдверки» Ferrari запустит уже в нынешнем году.
Дебютировала 640-сильная Ferrari Amalfi — преемница Roma
© Ferrari
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Под капотом у Ferrari Amalfi — модернизированная версия двухтурбинного 3,9-литрового мотора V8. Он развивает 640 лошадиных сил (760 Нм крутящего момента), разгоняя 1470-килограммовое купе с места до первой «сотни» за 3,3 секунды. Максимальная скорость составляет 320 километров в час, как и у Roma. Прибавка в мощности по сравнению с предшественником небольшая — всего 20 сил. Время 0-100 сократилось на 0,1 секунды.

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© Ferrari

В Ferrari отмечают, что двигателю заменили турбокомпрессоры и датчики давления, установили новый блок управления и облегченные распредвалы. Под обновления адаптировали восьмидиапазонный «робот» с двойным сцеплением и масляной ванной. Также инженеры поработали над глушителем, чтобы вписаться в новые европейские требования, касающиеся уровня шума, но сохранить фирменный «голос» V8.

Наиболее заметное изменение экстерьера — переработанная решетка радиатора с широким нижним воздухозаборником вместо «сетки» Roma. Фары, ставшие компактнее, визуально объединены темной планкой. В профиль автомобиль почти не изменился, если не считать новых 20-дюймовых колесных дисков, которые можно «обуть» в шины Bridgestone Potenza Sport или Pirelli P Zero на выбор. Сзади — новые вентиляционные отверстия и минималистичные фонари.

© Ferrari

Салон перекомпонован полностью. В прошлое ушла массивная перегородка между водителем и пассажиром, установлены новая «приборка» диагональю 15,6 дюйма и 10,25-дюймовый центральный дисплей вместо 8,4-дюймового у Roma. Еще один экран на 8,8 дюйма расположен перед пассажиром. Кроме того, руль заменен на новый — с физическими элементами управления. Сиденья с функциями вентиляции и 10-точечного массажа доступны в трех размерах. За доплату установят премиум-аудиосистему Burmester с 14 динамиками.

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Amalfi получила тормозную систему brake-by-wire вместо традиционной и контроллер ABS Evo, позволяющий точнее дозировать тормозное усилие на задних колесах. В пакет помощников входят адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения, системы предупреждения о перекрестном движении сзади, распознавания дорожных знаков и камеры кругового обзора.

Важнейшей для Ferrari новинкой этого года должен стать первый в истории марки электрокар. «Сердце» экологичного Ferrari раскроют в октябре, полноценная премьера состоится весной будущего года.

Источник:Ferrari
Автор:Мария Руцкая
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#Ferrari
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#Roma