Дебютировала 640-сильная Ferrari Amalfi — преемница Roma

В Ferrari отмечают, что двигателю заменили турбокомпрессоры и датчики давления, установили новый блок управления и облегченные распредвалы. Под обновления адаптировали восьмидиапазонный «робот» с двойным сцеплением и масляной ванной. Также инженеры поработали над глушителем, чтобы вписаться в новые европейские требования, касающиеся уровня шума, но сохранить фирменный «голос» V8.

Наиболее заметное изменение экстерьера — переработанная решетка радиатора с широким нижним воздухозаборником вместо «сетки» Roma. Фары, ставшие компактнее, визуально объединены темной планкой. В профиль автомобиль почти не изменился, если не считать новых 20-дюймовых колесных дисков, которые можно «обуть» в шины Bridgestone Potenza Sport или Pirelli P Zero на выбор. Сзади — новые вентиляционные отверстия и минималистичные фонари.