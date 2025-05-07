Ferrari раскрыла дату старта продаж первого электрокара

Аналитики полагают, что Ferrari перенесла сроки запуска электрической новинки. Ожидалось, что в октябре 2025 года пройдет не презентация силовой установки, а показ серийного автомобиля вживую.

Об электрокаре Ferrari пока известно мало. По данным инсайдеров, его стоимость составит минимум 500 тысяч евро — около 46 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. В Маранелло обещали, что «батарейный» Ferrari среди других электрокаров выделится «острыми ощущениями от вождения», в то время как прочие, например Tesla, предназначены просто для поездок из пункта А в пункт Б.