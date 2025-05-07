Ferrari раскрыла дату старта продаж первого электрокара

Ferrari раскрыла дату старта продаж первого электрокараМарка из Маранелло впервые озвучивает срок выхода своей новинки на рынок
Аналитики полагают, что Ferrari перенесла сроки запуска электрической новинки. Ожидалось, что в октябре 2025 года пройдет не презентация силовой установки, а показ серийного автомобиля вживую.
Об электрокаре Ferrari пока известно мало. По данным инсайдеров, его стоимость составит минимум 500 тысяч евро — около 46 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. В Маранелло обещали, что «батарейный» Ferrari среди других электрокаров выделится «острыми ощущениями от вождения», в то время как прочие, например Tesla, предназначены просто для поездок из пункта А в пункт Б.
Полную электрификацию Ferrari не планирует. Наряду с электрокарами марка будет предлагать и гибридные, и бензиновые модели. Доля гибридов, которые появились в ассортименте Ferrari в 2019 году, в прошлом году составила 51 процентов от всех проданных суперкаров.
Между тем Ferrari заподозрили в закупке китайских деталей для электрокаров. Винья не стал отрицать, что марка действительно закупается в Китае, но это не стратегические компоненты. Важнейшими деталями будущих электромобилей Ferrari являются электродвигатели и оси, но не аккумуляторные батареи, добавил он.