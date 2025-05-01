Ferrari ответила на слухи о закупке китайских деталей для электрокара

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Ferrari ответила на слухи о закупке китайских деталей для электрокара. Гендиректор компании Бенедетто Винья в интервью Bloomberg TV в Осло расставил точки над i. «Есть ли у нас китайские поставщики? Да. Производят ли они стратегические компоненты? Нет», — заявил глава Ferrari. Топ-менеджер прояснил, что важнейшими деталями будущих электромобилей Ferrari являются электродвигатели и оси, но не аккумуляторные батареи.