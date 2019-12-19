Коллекцию старых Ferrari оценили в полмиллиарда рублей

Среди автомобилей есть выпущенный ограниченным тиражом F50 1995 года выпуска. Он является единственной моделью в линейке от 288 GTO до LaFerrari, которая оснащена безнаддувным двигателем V12, шестиступенчатой механической коробкой передач и кузовом от ателье Pininfarina. Этот автомобиль, как ожидается, обойдется в 3,2-3,6 миллиона долларов.
Следующий лот — Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider, выпущенный в 1972 году. Впервые модель представили на Парижском автосалоне 1968 года. Публике она была известна под неофициальным именем Daytona в честь победы компании в гонке на выносливость «24 часа Дайтоны». С места до 100 километров в час двухдверка разгоняется за 5,9 секунды. По предварительным оценкам она уйдет с молотка за 2-2,4 миллиона долларов.
Одна из самых эксклюзивных моделей в истории Ferrari, модель 250 GT с приставкой Series II в исполнении Pininfarina, также представлен среди лотов. Это один из 250 экземпляров, выпущенных в 1962 году. Кабриолет полностью восстановили до заводского состояния, причем жесткая крыша осталась в оригинальном состоянии. Его стоимость оценивают в 1,3-1,5 миллиона долларов.
Еще одним заметным экземпляром коллекции является баркетта Ferrari 550, которая была выпущена в честь 70-летия ателье Pininfarina. Дизайнерам итальянской марки поставили задачу создать современный автомобиль, который напоминал бы знаменитые баркетты 50-х годов. Пробег автомобиля составляет всего 1094 километра. Кроме того, из всех лотов этот автомобиль оценивают в наиболее скромную сумму: 400-500 тысяч долларов.
Помимо представленных ранее автомобилей, в коллекции также будут Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1985 года и Ferarri 348 TS 1990 года, оба автомобиля оценивают в 80-100 тысяч долларов.
Модель 308 GTS выполнена в знаменитом красном цвете марки Rosso Corsa, салон отделан черной кожей. Свое имя автомобиль получил в честь трехлитрового мотора с восемью цилиндрами. Тарга 348 TS также представляет интерес для коллекционеров — с момента выпуска 30 лет назад у модели было всего четыре владельца.
*Источник: Gooding & Company