Коллекцию старых Ferrari оценили в полмиллиарда рублей

Следующий лот — Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider, выпущенный в 1972 году. Впервые модель представили на Парижском автосалоне 1968 года. Публике она была известна под неофициальным именем Daytona в честь победы компании в гонке на выносливость «24 часа Дайтоны». С места до 100 километров в час двухдверка разгоняется за 5,9 секунды. По предварительным оценкам она уйдет с молотка за 2-2,4 миллиона долларов.