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14:19

Коллекцию старых Ferrari оценили в полмиллиарда рублей

На аукцион выставили шесть редких «Спайдеров»

Анастасия Дубина
На аукционе Gooding & Company, который пройдет в январе 2020 года в американском штате Аризона, продадут коллекцию из шести старых Ferrari. По предварительным оценкам, суммарная выручка может достигнуть 8,2 миллиона долларов (около 512,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Среди автомобилей есть выпущенный ограниченным тиражом F50 1995 года выпуска. Он является единственной моделью в линейке от 288 GTO до LaFerrari, которая оснащена безнаддувным двигателем V12, шестиступенчатой механической коробкой передач и кузовом от ателье Pininfarina. Этот автомобиль, как ожидается, обойдется в 3,2-3,6 миллиона долларов.

Ferrari F50

Следующий лот — Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider, выпущенный в 1972 году. Впервые модель представили на Парижском автосалоне 1968 года. Публике она была известна под неофициальным именем Daytona в честь победы компании в гонке на выносливость «24 часа Дайтоны». С места до 100 километров в час двухдверка разгоняется за 5,9 секунды. По предварительным оценкам она уйдет с молотка за 2-2,4 миллиона долларов.

Ferrari 4 Daytona Spider

Одна из самых эксклюзивных моделей в истории Ferrari, модель 250 GT с приставкой Series II в исполнении Pininfarina, также представлен среди лотов. Это один из 250 экземпляров, выпущенных в 1962 году. Кабриолет полностью восстановили до заводского состояния, причем жесткая крыша осталась в оригинальном состоянии. Его стоимость оценивают в 1,3-1,5 миллиона долларов.

Ferrari 250 GT Series II

Еще одним заметным экземпляром коллекции является баркетта Ferrari 550, которая была выпущена в честь 70-летия ателье Pininfarina. Дизайнерам итальянской марки поставили задачу создать современный автомобиль, который напоминал бы знаменитые баркетты 50-х годов. Пробег автомобиля составляет всего 1094 километра. Кроме того, из всех лотов этот автомобиль оценивают в наиболее скромную сумму: 400-500 тысяч долларов.

Ferrari 550

Помимо представленных ранее автомобилей, в коллекции также будут Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1985 года и Ferarri 348 TS 1990 года, оба автомобиля оценивают в 80-100 тысяч долларов.

Дрифт на Ferrari LaFerrari

Модель 308 GTS выполнена в знаменитом красном цвете марки Rosso Corsa, салон отделан черной кожей. Свое имя автомобиль получил в честь трехлитрового мотора с восемью цилиндрами. Тарга 348 TS также представляет интерес для коллекционеров — с момента выпуска 30 лет назад у модели было всего четыре владельца.

*Источник: Gooding & Company