Lego для взрослых: на продажу выставят разобранную на детали 40-летнюю Ferrari

История этого автомобиля началась в 1971 году, когда первый владелец забрал новый Ferrari GTB с завода в Маранелло. Он участвовал в Гран-при Монако и других соревнованиях, но после нескольких посещений сервиса, продал машину. Она еще дважды переходила из рук в руки, пока в конце 70-х не попала в аварию. Владелец попытался вытащить спорткар из кювета с помощью обернутых вокруг кузова цепей, что только усугубило полученные повреждения.

В итоге автомобиль оказался в настолько плачевном состоянии, что бывший владелец решил избавиться от него. Модель прошлась еще по двоим покупателям, которые вскоре понимали, что переоценили свои силы, и продавали ее дальше. В итоге она почти 30 лет провела без движения, пока не попала в руки нынешнего владельца. Он купил ее в 2006 году и потратил 13 лет на то, чтобы кропотливо восстановить кузов и составить список всех, даже самых мелких деталей, которые необходимы для восстановления.