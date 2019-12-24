Lego для взрослых: на продажу выставят разобранную на детали 40-летнюю Ferrari

Автомобиль в свое время получил серьезные повреждения, но на данный момент кузов спорткара восстановлен. В начале процесса реставрации были куплены все необходимые элементы, которые нужно заменить, но первому владельцу так и не удалось завершить ремонт. Потом GTB десятилетия хранилась у разных владельцев, которые тоже не закончили восстановление легендарной модели.
История этого автомобиля началась в 1971 году, когда первый владелец забрал новый Ferrari GTB с завода в Маранелло. Он участвовал в Гран-при Монако и других соревнованиях, но после нескольких посещений сервиса, продал машину. Она еще дважды переходила из рук в руки, пока в конце 70-х не попала в аварию. Владелец попытался вытащить спорткар из кювета с помощью обернутых вокруг кузова цепей, что только усугубило полученные повреждения.
В итоге автомобиль оказался в настолько плачевном состоянии, что бывший владелец решил избавиться от него. Модель прошлась еще по двоим покупателям, которые вскоре понимали, что переоценили свои силы, и продавали ее дальше. В итоге она почти 30 лет провела без движения, пока не попала в руки нынешнего владельца. Он купил ее в 2006 году и потратил 13 лет на то, чтобы кропотливо восстановить кузов и составить список всех, даже самых мелких деталей, которые необходимы для восстановления.
В итоге автомобиль, спустя долгие годы простоя, наконец-то получил должное внимание и внешне восстановлен почти полностью. Кузов реставрировали в одной из лучших мастерских, шасси довели до заводского вида. Кроме того, за время ремонта у владельца скопилось несколько десятков коробок с всевозможными запчастями для автомобиля.
Для завершения работ осталось не так много — автомобиль нуждается в покраске, восстановлении механических агрегатов (для которых уже есть запчасти) и в восстановлении салона. Бонусом новый владелец получит «родной» одометр, на котором все еще зафиксирован реальный пробег — 26 117 миль (42 тысячи километров).
Источник: Collecting Cars