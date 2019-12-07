Чемпионскую Ferrari Шумахера пустили с молотка за 420 миллионов рублей

Гоночная история шасси 219 началась в 2002 году на тестах в Барселоне. В серии предсезонных испытаний и в квалификации Гран-При Сан-Марино за рулём болида выступал напарник Шумахера, Рубенс Барикелло. Перед гонкой в Имоле «двести девятнадцатое» шасси перешло Шумахеру. Михаэлю удалось выиграть на F2002 под номером 219 трижды — в Сан-Марино, скандальной гонке в Австрии и на Гран-При Франции.
На австрийском А1 Ринге в 2002 году Рубенс Барикелло повинуясь приказу из боксов демонстративно отдал победу Михаэлю Шумахеру прямо у финишной черты. Эпизод привёл к изменению регламента и кратковременному запрету командной тактики.
По окончании сезона 2002 года автомобиль оказался в частной коллекции. За 17 лет шасси номер 219 сменило нескольких владельцев. Перед аукционом в ОАЭ собственником болида был японский ценитель эксклюзивных машин.
Перед отправкой болида на аукцион в Абу-Даби Ferrari F2002 протестировал на автодроме во Фьорано сын семикратного чемпиона мира, Мик Шумахер. Ожидается, что после торгов гоночному автомобилю придётся снова посетить базу итальянской команды для капитального ремонта. Частое обслуживание необходимо из-за специфики формульных болидов тех лет — двигатель и трансмиссия были рассчитаны на ресурс 350 километров.
Сумма в 6 643 750 долларов, которую удалось выручить за Ferrari F2002 — не рекордная, хотя обычно цена исторических формульных машин с годами только растёт. Два года назад другой болид Шумахера — Ferrari F2001 — продали на аукционе за 7,5 миллионов долларов.
Чтобы приобщиться к чемпионскому наследию Шумахера в Ferrari не обязательно покупать формульную машину: в прошлом месяце итальянская конюшня выставила на продажу двигатель V10 с болида F2002.