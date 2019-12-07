Чемпионскую Ferrari Шумахера пустили с молотка за 420 миллионов рублей

По окончании сезона 2002 года автомобиль оказался в частной коллекции. За 17 лет шасси номер 219 сменило нескольких владельцев. Перед аукционом в ОАЭ собственником болида был японский ценитель эксклюзивных машин.

Перед отправкой болида на аукцион в Абу-Даби Ferrari F2002 протестировал на автодроме во Фьорано сын семикратного чемпиона мира, Мик Шумахер. Ожидается, что после торгов гоночному автомобилю придётся снова посетить базу итальянской команды для капитального ремонта. Частое обслуживание необходимо из-за специфики формульных болидов тех лет — двигатель и трансмиссия были рассчитаны на ресурс 350 километров.