Как сообщает издание Supercar Blog, компания Ferrari может выпустить реинкарнацию модели F40 — инсайдеры утверждают, что премьера уникального автомобиля может состояться уже в ближайшие несколько дней. Суперкар должен получить индекс SP42 и будет выпущен в единственном экземпляре. Его дизайн будет вдохновлён легендарной моделью F40, а силовую установку, скорее всего, позаимствуют у F8 Tributo — это 3,9-литровый V8 с битурбонаддувом мощностью 720 лошадиных сил и семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.
Других подробностей об уникальном суперкаре Ferrari пока нет, но слухи об этом вполне могут оказаться правдой, учитывая что компания время от времени выпускает в единственном экземпляре автомобили с индексом SP для самых преданных клиентов марки. Ferrari F40 дебютировала в 1987 году к 40-летию компании, став последней моделью, разработанной при жизни Энцо Феррари. Кроме того, F40 стал первым автомобилем для дорог общего пользования, сумевшим преодолеть отметку в 320 километров в час.