Ferrari может выпустить реинкарнацию модели F40

Других подробностей об уникальном суперкаре Ferrari пока нет, но слухи об этом вполне могут оказаться правдой, учитывая что компания время от времени выпускает в единственном экземпляре автомобили с индексом SP для самых преданных клиентов марки. Ferrari F40 дебютировала в 1987 году к 40-летию компании, став последней моделью, разработанной при жизни Энцо Феррари. Кроме того, F40 стал первым автомобилем для дорог общего пользования, сумевшим преодолеть отметку в 320 километров в час.