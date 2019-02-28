Преемник Ferrari 488 GTB получил самый мощный V8 в истории марки

Дизайн Ferrari F8 Tributo разработан сотрудниками центра стиля марки. Он дает представление о том, как будет меняться облик моделей итальянского производителя.
Новый суперкар на 50 сил мощнее и 40 килограммов легче 488 GTB. 3,9-литровый V8 с двумя турбонагнетателями выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента и разгоняет F8 Tributo до первой «сотни» за 2,9 секунды. Упражнение 0-200 километров в час двухдверка проделывает за 7,8 секунды, а ее максимальная скорость составляет 340 километров в час.
Аэродинамические элементы F8 Tributo эволюционировали из обвесов гоночных «Феррари» и на 10 процентов улучшают показатели суперкара по сравнению с предшественником. Некоторые решения, в частности для отвода тепла от двигателя, позаимствованы у 488 Pista. Речь идет о расположенных под углом задних радиаторах и воздухозаборниках по краям заднего спойлера.
Ferrari F8 Tributo получил обновленную систему Side Slip Angle Control, помогающую контролировать автомобиль в заносе, и улучшенную версию Ferrari Dynamic Enhancer, индивидуально регулирующую давление в тормозных механизмах и впервые активируемую в положении селектора режимов движения Race.
Салон суперкара сохранил прежнюю архитектуру, но каждый элемент передней панели, дверей и центрального тоннеля был спроектирован заново. F8 Tributo получил новый руль, «мультимедийку» HMI с семидюймовым дисплеем и опциональный пакет для снижения массы автомобиля.