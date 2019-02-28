Преемник Ferrari 488 GTB получил самый мощный V8 в истории марки

Аэродинамические элементы F8 Tributo эволюционировали из обвесов гоночных «Феррари» и на 10 процентов улучшают показатели суперкара по сравнению с предшественником. Некоторые решения, в частности для отвода тепла от двигателя, позаимствованы у 488 Pista. Речь идет о расположенных под углом задних радиаторах и воздухозаборниках по краям заднего спойлера.