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13:02

Преемник Ferrari 488 GTB получил самый мощный V8 в истории марки

Ferrari F8 Tributo оснастили двигателем от экстремального 488 Pista

Компания Ferrari представила преемника модели 488 GTB под названием F8 Tributo. Суперкар оснастили самым мощным V8 в истории марки, который также устанавливается на экстремальную модификацию 488 Pista, и обновленной версией системы контроля угла бокового скольжения SSC.

Дизайн Ferrari F8 Tributo разработан сотрудниками центра стиля марки. Он дает представление о том, как будет меняться облик моделей итальянского производителя.

Новый суперкар на 50 сил мощнее и 40 килограммов легче 488 GTB. 3,9-литровый V8 с двумя турбонагнетателями выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента и разгоняет F8 Tributo до первой «сотни» за 2,9 секунды. Упражнение 0-200 километров в час двухдверка проделывает за 7,8 секунды, а ее максимальная скорость составляет 340 километров в час.

Аэродинамические элементы F8 Tributo эволюционировали из обвесов гоночных «Феррари» и на 10 процентов улучшают показатели суперкара по сравнению с предшественником. Некоторые решения, в частности для отвода тепла от двигателя, позаимствованы у 488 Pista. Речь идет о расположенных под углом задних радиаторах и воздухозаборниках по краям заднего спойлера.

Прозрачная крышка моторного отсека обыгрывает аналогичный элемент на культовом F40. Обрамляющий фонари спойлер отсылает к ещё одной модели — Ferrari 308 GTB 1975 года.

Ferrari F8 Tributo получил обновленную систему Side Slip Angle Control, помогающую контролировать автомобиль в заносе, и улучшенную версию Ferrari Dynamic Enhancer, индивидуально регулирующую давление в тормозных механизмах и впервые активируемую в положении селектора режимов движения Race.

Салон суперкара сохранил прежнюю архитектуру, но каждый элемент передней панели, дверей и центрального тоннеля был спроектирован заново. F8 Tributo получил новый руль, «мультимедийку» HMI с семидюймовым дисплеем и опциональный пакет для снижения массы автомобиля.

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