Ferrari «опустит планку» для привлечения новых клиентов

Пока Aston Martin, Bentley, Lamborghini и Porsche расширяют модельный ряд, добавляя в него кроссоверы, Ferrari по-прежнему остаётся производителем бескомпромиссных и весьма дорогих суперкаров. Директор по маркетингу компании «Феррари» Энрико Галльера заявил изданию Automotive News Europe, что этот факт, оказывается, не на шутку устрашает многих потенциальных клиентов марки. Именно им адресована новая модель Roma, которая, по замыслу итальянцев, является «менее пугающей» и не должна смущать тех, кто ездил на мощных немецких автомобилях, но мечтал о покупке настоящего спорткара.
Самой большой группой среди покупателей Roma будут владельцы премиальных кроссоверов и седанов, считает Галльера. «Большинство из них опасались покупать Ferrari, но мы намерены опустить планку, чтобы они на личном примере убедились в том, что наши автомобили можно водить каждый день и ради этого не нужно ничем жертвовать». Несмотря на это, Ferrari по-прежнему собирается выпустить свой первый кроссовер в 2022 году.