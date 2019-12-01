Ferrari «опустит планку» для привлечения новых клиентов

Самой большой группой среди покупателей Roma будут владельцы премиальных кроссоверов и седанов, считает Галльера. «Большинство из них опасались покупать Ferrari, но мы намерены опустить планку, чтобы они на личном примере убедились в том, что наши автомобили можно водить каждый день и ради этого не нужно ничем жертвовать». Несмотря на это, Ferrari по-прежнему собирается выпустить свой первый кроссовер в 2022 году.