Ключ от нового суперкара Ferrari сравнили с магнитом из сувенирной лавки

Одна сторона брелока выполнена в виде металлического прямоугольника размером с ладонь, на котором изображен логотип марки, а вторая сторона сделана из кожи и имеет кнопки для отпирания и запирания дверей.

С той стороны, на которой изображена гарцующая лошадь, ключ действительно напоминает недорогой сувенир и, в отличие, например, от брелока BMW с мини-тачпадом, выглядит несовременно.