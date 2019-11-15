Ключ от нового суперкара Ferrari сравнили с магнитом из сувенирной лавки

Одна сторона брелока выполнена в виде металлического прямоугольника размером с ладонь, на котором изображен логотип марки, а вторая сторона сделана из кожи и имеет кнопки для отпирания и запирания дверей.
С той стороны, на которой изображена гарцующая лошадь, ключ действительно напоминает недорогой сувенир и, в отличие, например, от брелока BMW с мини-тачпадом, выглядит несовременно.
New Ferrari key... way more visible when you drop it in the bowl on the way in pic.twitter.com/3BOzGkCmy2— Jack Rix (@jack_rix) 14 ноября 2019 г.
Под публикацией Рикса дизайн ключа Ferrari сравнивают с дешевой зажигалкой, магнитом на холодильник и оторванным от автомобиля шильдиком. Многие комментаторы отмечают, что устройство сделано безвкусно и «вряд ли кто-то будет хвастаться таким ключом в баре».
Что же касается самого автомобиля, дебютировавшего днем ранее, то он представляет собой двухместное купе, выдержанное в ретростиле. Новинка построена на базе кабриолета Portofino и комплектуется 3,9-литровым V8 с турбонаддувом мощностью 620 лошадиных сил. В тандеме с двигателем работает восьмиступенчатый «робот» от гиперкара SF90 Stradale. С такой установкой суперкар набирает первую «сотню» за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 320 километров в час.
По неофициальным данным, публичная премьера Roma состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе на следующей неделе. Ожидается, что Roma будет чуть дороже Portofino, цены на которую в Европе начинаются от 190 тысяч евро.