Появились новые подробности о первом кроссовере Ferrari

В рамках архитектуры с передним расположением двигателя будет выпущена целая линейка моделей с задне- и полноприводной трансмиссией и различной посадочной формулой. Новая «тележка» позволяет применять шести-, восьми- или двенадцатицилиндровые двигатели в сочетании с электромотором, однако инженеры Ferrari считают, что электрификация V12 приведёт к созданию большого и тяжёлого автомобиля. Поэтому наиболее вероятно, что вседорожник Purosangue выйдет на рынок с двигателем меньшего размера.