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20:20

Появились новые подробности о первом кроссовере Ferrari

Об архитектуре вседорожника рассказал главный инженер итальянской фирмы

© Ferrari Purosangue, неофициальный рендер AutoExpress
Сергей Ильин
Дебютный кроссовер Ferrari Purosangue будет спроектирован на той же переднемоторной модульной платформе, что и недавно представленный суперкар начального уровня Roma. В итальянском компании пока не определились с силовой установкой будущего вседорожника, но известно, что Purosangue будет частично электрифицирован.

В беседе с AutoExpress главный инженер Ferrari Майкл Лейтерс подчеркнул, что итальянская компания будет параллельно развивать две архитектуры для моделей с передним и задним расположением двигателя. Первенцем модульной платформы для переднемоторных Ferrari, на которой будет спроектирован вседорожник, был суперкар Roma, представленный месяц назад.

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Фото: Ferrari Purosangue, неофициальный рендер AutoExpress

В рамках архитектуры с передним расположением двигателя будет выпущена целая линейка моделей с задне- и полноприводной трансмиссией и различной посадочной формулой. Новая «тележка» позволяет применять шести-, восьми- или двенадцатицилиндровые двигатели в сочетании с электромотором, однако инженеры Ferrari считают, что электрификация V12 приведёт к созданию большого и тяжёлого автомобиля. Поэтому наиболее вероятно, что вседорожник Purosangue выйдет на рынок с двигателем меньшего размера.

Глава департамента продаж и маркетинга Ferrari Энрико Галлиера заявил, что в компании разрабатывают новый гиперкар, который выйдет на рынок после 2022 года. Топ-менеджер намекнул, что итальянская фирма не будет стремиться побить рекорд мощности 1000-сильного гибрида SF90 Stradale и сосредоточится на лёгкости, аэродинамике и управляемости.

Ожидается, что премьера Ferrari Purosangue состоится в конце 2021 года. Кроссовер итальянской марки «не будет похож на любой другой вседорожник на рынке», отличится полноприводной трансмиссией, инновационной подвеской с возможностью регулировки дорожного просвета и информационно-развлекательной системой для задних пассажиров.

Источник: AutoExpress