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12:55

Названа дата премьеры нового гибрида Ferrari

Модель расположится на вершине текущей линейки итальянской марки

Ferrari F8 Tributo
В конце этого месяца компания Ferrari представит вторую из пяти моделей, презентация которых запланирована на этот год. Новинка расположится на вершине текущей линейки и «предложит покупателям изысканный дизайн в сочетании с динамикой суперкара».
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О выходе новой флагманской модели во время конференц-звонка по итогам первого квартала 2019 года сообщил нынешний глава марки Луис Кэри Камиллери. По его словам, это будет гибрид, который расположится выше 812 Superfast. Автомобиль не станет заменой 488, а будет полностью самостоятельной моделью.

Первой серийной Ferrari с гибридной силовой установкой стала LaFerrari. Гиперкар оснастили 6,3-литровым двигателем V12 (800 сил) и 163-сильным электромотором.

По слухам, новый суперкар оснастят бензоэлектрической силовой установкой на базе твин-турбо V6. Ее отдача составит 733 лошадиные силы и 1085 Нм крутящего момента (по другой информации, основой силовой установки станет 3.9 V8 от 488 Pista). Для сравнения: у 812 Superfast под капотом стоит 6,5-литровый атмосферный V12, выдающий 800 сил и 718 Нм момента. С нуля до «сотни» купе разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.

Первой новинкой Ferrari этого года стал F8 Tributo — преемник 488 GTB. Суперкар получил 3,9-литровый V8 с двумя турбонагнетателями (720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента) от 488 Pista, аэродинамический обвес в стиле гоночных Ferrari и обновленную систему Side Slip Angle Control, помогающую контролировать автомобиль в заносе.

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