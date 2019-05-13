Названа дата премьеры нового гибрида Ferrari

О выходе новой флагманской модели во время конференц-звонка по итогам первого квартала 2019 года сообщил нынешний глава марки Луис Кэри Камиллери. По его словам, это будет гибрид, который расположится выше 812 Superfast. Автомобиль не станет заменой 488, а будет полностью самостоятельной моделью.
Первой серийной Ferrari с гибридной силовой установкой стала LaFerrari. Гиперкар оснастили 6,3-литровым двигателем V12 (800 сил) и 163-сильным электромотором.
По слухам, новый суперкар оснастят бензоэлектрической силовой установкой на базе твин-турбо V6. Ее отдача составит 733 лошадиные силы и 1085 Нм крутящего момента (по другой информации, основой силовой установки станет 3.9 V8 от 488 Pista). Для сравнения: у 812 Superfast под капотом стоит 6,5-литровый атмосферный V12, выдающий 800 сил и 718 Нм момента. С нуля до «сотни» купе разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.
Первой новинкой Ferrari этого года стал F8 Tributo — преемник 488 GTB. Суперкар получил 3,9-литровый V8 с двумя турбонагнетателями (720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента) от 488 Pista, аэродинамический обвес в стиле гоночных Ferrari и обновленную систему Side Slip Angle Control, помогающую контролировать автомобиль в заносе.