Названа дата премьеры нового гибрида Ferrari

По слухам, новый суперкар оснастят бензоэлектрической силовой установкой на базе твин-турбо V6. Ее отдача составит 733 лошадиные силы и 1085 Нм крутящего момента (по другой информации, основой силовой установки станет 3.9 V8 от 488 Pista). Для сравнения: у 812 Superfast под капотом стоит 6,5-литровый атмосферный V12, выдающий 800 сил и 718 Нм момента. С нуля до «сотни» купе разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 340 километров в час.