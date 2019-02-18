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10:38

Новый гибрид Ferrari покажут до конца этого года

Запуск суперкара в серию подтвердил глава марки Луи Камильери

Ferrari 488 Pista
До конца этого года компания Ferrari представит новый среднемоторный суперкар с гибридной силовой установкой. Модель станет флагманом линейки Sports, куда входят 488 GTB и 812 Superfast.

Запуск в серию нового гибрида подтвердил глава Ferrari Луи Камильери, пишет Automotive News. Суперкар получит силовую установку с V8 и одним электромотором, суммарная мощность которой превысит отдачу 488 Pista — 720 сил и 770 Нм момента.

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Известно, что это будет серийная модель Ferrari, с соответствующим для такого продукта жизненным циклом. Презентация новинки состоится не на Женевском автосалоне, а на специальном мероприятии, сообщает источник AN.

Всего в период с 2019 по 2022 год Ferrari выпустит 15 новых моделей. Они будут разделены на четыре семейства: Sport, GT, Special Series и Icona. Двухместные суперкары войдут в спортивную линейку, машины с посадочной формулой 2+2 — в семейство GT, уникальные модели, наподобие Monza SP1 и SP2, станут частью линейки Icona.

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