Новый гибрид Ferrari покажут до конца этого года

Запуск в серию нового гибрида подтвердил глава Ferrari Луи Камильери, пишет Automotive News. Суперкар получит силовую установку с V8 и одним электромотором, суммарная мощность которой превысит отдачу 488 Pista — 720 сил и 770 Нм момента.
Известно, что это будет серийная модель Ferrari, с соответствующим для такого продукта жизненным циклом. Презентация новинки состоится не на Женевском автосалоне, а на специальном мероприятии, сообщает источник AN.
Всего в период с 2019 по 2022 год Ferrari выпустит 15 новых моделей. Они будут разделены на четыре семейства: Sport, GT, Special Series и Icona. Двухместные суперкары войдут в спортивную линейку, машины с посадочной формулой 2+2 — в семейство GT, уникальные модели, наподобие Monza SP1 и SP2, станут частью линейки Icona.