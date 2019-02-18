Новый гибрид Ferrari покажут до конца этого года

Известно, что это будет серийная модель Ferrari, с соответствующим для такого продукта жизненным циклом. Презентация новинки состоится не на Женевском автосалоне, а на специальном мероприятии, сообщает источник AN.

Всего в период с 2019 по 2022 год Ferrari выпустит 15 новых моделей. Они будут разделены на четыре семейства: Sport, GT, Special Series и Icona. Двухместные суперкары войдут в спортивную линейку, машины с посадочной формулой 2+2 — в семейство GT, уникальные модели, наподобие Monza SP1 и SP2, станут частью линейки Icona.