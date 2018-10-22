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22 октября, 17:17

Новый гибридный Ferrari будут похож на космолет

Прототип новой модели фотографировали на автодроме Фьорано

Гибридный суперкар Ferrari «будет выглядеть как космолет». Об этом сообщил инсайдер, прокомментировавший фотографии закамуфлированного прототипа марки, увиденного шпионами на испытательном треке Фьорано.

Неназванный источник подтвердил, что под черным камуфляжем скрыта машины с финальным вариантом кузова и исполнением салона. Автомобиль полностью готов к премьере, которая для клиентов марки состоится в декабре текущего года. Публичный дебют запланирован на весну 2019-го.

По-прежнему неизвестно, на базе какого агрегата будет со создана силовая установка новой модели. Наиболее правдоподобный варианта — твин-турбо двигателя V8. Сколько будут выдавать такой мотор пока не сообщается.

Всего в период с 2019 по 2022 год Ferrari выпустит 15 новых моделей. Они будут разделены на четыре семейства: Sport, GT, Special Series и Icona. Двухместные суперкары войдут в спортивную линейку, машины с посадочной формулой 2+2 — в семейство GT, уникальные модели, наподобие Monza SP1 и SP2, станут частью линейки Icona.

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