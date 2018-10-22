Новый гибридный Ferrari будут похож на космолет

Неназванный источник подтвердил, что под черным камуфляжем скрыта машины с финальным вариантом кузова и исполнением салона. Автомобиль полностью готов к премьере, которая для клиентов марки состоится в декабре текущего года. Публичный дебют запланирован на весну 2019-го.
По-прежнему неизвестно, на базе какого агрегата будет со создана силовая установка новой модели. Наиболее правдоподобный варианта — твин-турбо двигателя V8. Сколько будут выдавать такой мотор пока не сообщается.
Всего в период с 2019 по 2022 год Ferrari выпустит 15 новых моделей. Они будут разделены на четыре семейства: Sport, GT, Special Series и Icona. Двухместные суперкары войдут в спортивную линейку, машины с посадочной формулой 2+2 — в семейство GT, уникальные модели, наподобие Monza SP1 и SP2, станут частью линейки Icona.