Ferrari и Mazda не поделили название автомобиля

Юридический шаг Mazda выглядит особенно символичным, поскольку имя Luce имеет для японского бренда историческое значение. С 1960-х до начала 1990-х годов так назывался флагманский седан Mazda, в некоторых странах более известный как Mazda 929. В 2017 году компания даже вспоминала это имя, представляя концепт Vision Coupe, стилистически отсылавший к модели Luce Rotary Coupe 1969 года.

Пока неясно, пытается ли Mazda просто защитить свое историческое наследие или готовит к возвращению старую модель. Однако выбор времени для этого выглядит подозрительным и может серьезно осложнить планы Ferrari по использованию имени Luce на ключевых рынках.

Если Mazda добьется своего, Ferrari придется искать другое название для своего электромобиля, дебют которого намечен на май. Такая ситуация не уникальна для автопрома. Недавно Alfa Romeo была вынуждена переименовать свой кроссовер Milano в Junior из-за спора о том, что автомобиль собирается не в Италии.

