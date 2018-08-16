Дважды побеждавший в «Ле-Мане» Ferrari пустят с молотка

Ferrari 275 P с номером шасси «0816» — один из четырех автомобилей, построенных для заводской команды итальянкой марки. Машина принимала участие в Чемпионате мира среди спорткаров, в который тогда входил «Ле-Ман». Специалистам Sotheby’s удалось найти архивные документы, которые подтвердили, что именно этот автомобиль под управлением Лодовико Скарфиотти и Лоренцо Бандини стал абсолютным победителем гонки в 1963 году.
При этом изначально его участие в «Ле-Мане» не предполагалось. На старт гонки должен был выйти автомобиль с номером «0814». Однако за месяц до этого он серьезно пострадал во время заездов на Нюрбургринге. Руководство команды приняло решение вывести на старт другую машину, но в раскраске «0814».
После сезона 1963 года Ferrari 275 P принял участие в нескольких североамериканских гонках, после чего вернулся к заводской команде. Последние 48 лет автомобиль хранился во всемирно известной коллекции Пьера Бардинона.
В начале июня Ferrari 250 GTO 1963 года был продан за рекордную сумму в 70 миллионов долларов, став самым дорогим классическим автомобилем в мире. Покупателем спорткара стал неназванный американский коллекционер.