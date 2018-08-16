Дважды побеждавший в «Ле-Мане» Ferrari пустят с молотка

После сезона 1963 года Ferrari 275 P принял участие в нескольких североамериканских гонках, после чего вернулся к заводской команде. Последние 48 лет автомобиль хранился во всемирно известной коллекции Пьера Бардинона.

В начале июня Ferrari 250 GTO 1963 года был продан за рекордную сумму в 70 миллионов долларов, став самым дорогим классическим автомобилем в мире. Покупателем спорткара стал неназванный американский коллекционер.