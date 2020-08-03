Посмотрите на роскошный лимузин на базе Ferrari

За основу уникального лимузина австралийские инженеры взяли красный Ferrari 360 Modena, выпускавшийся с 1999 по 2005 годы. Чтобы превратить итальянский суперкар в лимузин, тюнеры разрезали кузов модели пополам. Затем, при помощи дополнительных алюминиевых и карбоновых деталей специалисты «растянули» автомобиль, чтобы в нем с комфортом могли поместиться восемь человек.