Посмотрите на роскошный лимузин на базе Ferrari

За основу уникального лимузина австралийские инженеры взяли красный Ferrari 360 Modena, выпускавшийся с 1999 по 2005 годы. Чтобы превратить итальянский суперкар в лимузин, тюнеры разрезали кузов модели пополам. Затем, при помощи дополнительных алюминиевых и карбоновых деталей специалисты «растянули» автомобиль, чтобы в нем с комфортом могли поместиться восемь человек.
carsales.com.au
Для большего удобства инженеры усилили подвеску автомобиля, а также изменили механизм открывания задних дверей, которые теперь выполнены в форме «крыла чайки». В салоне лимузина установлены кожаные сидения, два телевизора с пультом управления, а также мини-бар и светодиодная подсветка для вечеринок.
carsales.com.au
Под капотом лимузина Ferrari установлен заводской 3,6- литровый V8 мощностью 400 лошадиных сил. Однако, вместо традиционной «механики» агрегат работает в паре с автоматической коробкой передач, которую инженеры взяли от Subaru Legacy GT. Приобрести уникальный лимузин можно за 400 000 долларов (примерно 30 000 000 рублей по текущему курсу). По мнению тюнеров, модель будет востребована у компаний, занимающихся прокат автомобилей для вечеринок.
В конце января американские инженеры из салона автосалона Nick’s Motor Sales построили полноценный лимузин на базе кроссовера Subaru Tribeca 2010 года выпуска. Необычный лимузин для поклонников марки Subaru оценили в 37 995 долларов (эквивалентно 2 800 000 рублям по текущему курсу).