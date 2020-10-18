Посмотрите на уникальную Ferrari Monza с выхлопом из золота 999 пробы

Помимо апгрейда двигателя, инженеры Novitec предлагают заменить штатные пружины на спортивные, уменьшив клиренс на 35 миллиметров. Визуальные улучшения сводятся к замене колёсных дисков на десятиспицевые изделия Vossen.

Ferrari Monza SP1 в интерпретации Novitec быстрее оригинальной модели: первая сотня покоряется спидстеру за 2,8 секунды (-0,1 секунды), а максимальная скорость намного больше 300 километров в час. Вдобавок, перенастроенный мотор более эластичный, уверяют в Novitec.