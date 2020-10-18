Посмотрите на уникальную Ferrari Monza с выхлопом из золота 999 пробы

Семейство Ferrari Monza — коллекционные одно- или двухместные спидстеры, каждый из которых выпущен тиражом 100 экземпляров. Технически обе баркетты близки к 812 Superfast, но для уникальных моделей Ferrari символически увеличила отдачу двигателя до 810 сил и 719 Нм.
Novitec
Инженеры Novitec нашли способ улучшить характеристики Ferrari Monza — новая выхлопная система из используемого в гонках сплава инконель позволяет форсировать атмосферный 6,5-литровый V12 до 844 лошадиных сил и 780 Нм крутящего момента. За доплату выхлоп можно покрыть золотом 999 пробы — это позволит эффективнее рассеивать тепло.
Фото: Novitec
Помимо апгрейда двигателя, инженеры Novitec предлагают заменить штатные пружины на спортивные, уменьшив клиренс на 35 миллиметров. Визуальные улучшения сводятся к замене колёсных дисков на десятиспицевые изделия Vossen.
Ferrari Monza SP1 в интерпретации Novitec быстрее оригинальной модели: первая сотня покоряется спидстеру за 2,8 секунды (-0,1 секунды), а максимальная скорость намного больше 300 километров в час. Вдобавок, перенастроенный мотор более эластичный, уверяют в Novitec.
Интерьер Ferrari Monza дизайнеры предпочли не трогать, но по желанию заказчика кокпит можно оформить иначе, украсив кресла и руль любой кожей и алькантарой.
Тюнинг-кит Novitec подходит и для одноместных Monza SP1, и для двухдверок Monza SP2. Цена комплекта не сообщается, но с учётом ценности заводских версий Ferrari линейки Icona, на стороннюю доработку большинство владельцев вряд ли решится.