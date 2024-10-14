Pirelli выпустила новые шины для культовых Ferrari 1980-1990-х

Флагманские гиперкары обзавелись современными покрышками

Pirelli выпустила новые шины для культовых Ferrari 1980-1990-х. На заказ могут изготовить комплекты Cinturato P7 в специфических размерностях для моделей прошлого. Обновить шины можно на Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo и LaFerrari, то есть в Pirelli позаботились о владельцах знаковых и малотиражных моделей с середины 1980-х по вторую половину 2010-х. Напрямую это не говорится, но в Маранелло вспомнили о «старых» гиперкарах перед дебютом нового.