Ferrari предложила разделить лобовое стекло надвое

Благодаря «гало» уменьшатся передние стойки, что сделает автомобили визуально более привлекательными. Но сама балка не будет мешать обзору. Согласно патенту, сложная система из камер и проектора будет в режиме реального времени транслировать на нее картинку с улицы — а еще та же система может сделать «невидимыми» передние стойки.