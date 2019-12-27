Ferrari предложила разделить лобовое стекло надвое

Центральная стойка состоит из двух частей, причем верхняя двигается относительно нижней, забирая воздух для охлаждения салона. Такое решение поможет не только улучшить безопасность, но и положительно скажется на аэродинамике. Например, Ferrari предлагает прятать в арку дворники. Помимо этого, проложив внутри нее каналы, можно по-другому организовать обдув салона.
Благодаря «гало» уменьшатся передние стойки, что сделает автомобили визуально более привлекательными. Но сама балка не будет мешать обзору. Согласно патенту, сложная система из камер и проектора будет в режиме реального времени транслировать на нее картинку с улицы — а еще та же система может сделать «невидимыми» передние стойки.
По словам Ferrari, центральную стойку можно использоваться в сочетании с любым материалом крыши — даже матерчатой у родстеров. Кроме того, арка подойдет машинам с различной компоновкой салона — с двумя посадочными местами и даже расположенными по формуле 2+2. Возможно, «гало» как раз появится на кроссовере Purosangue.