Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:02

Ferrari предложила разделить лобовое стекло надвое

Центральная арка улучшит безопасность и аэродинамику

Алексей Носаченко
Компания Ferrari запатентовала конструкцию кокпита суперкара с центральной аркой, похожей на «гало» болидов Формулы-1, разделяющей лобовое стекло надвое. Подразумевается, что стойка поддерживает ветровое стекло, защищает при опрокидывании и позволяет направлять воздух в салон.

Центральная стойка состоит из двух частей, причем верхняя двигается относительно нижней, забирая воздух для охлаждения салона. Такое решение поможет не только улучшить безопасность, но и положительно скажется на аэродинамике. Например, Ferrari предлагает прятать в арку дворники. Помимо этого, проложив внутри нее каналы, можно по-другому организовать обдув салона.

Благодаря «гало» уменьшатся передние стойки, что сделает автомобили визуально более привлекательными. Но сама балка не будет мешать обзору. Согласно патенту, сложная система из камер и проектора будет в режиме реального времени транслировать на нее картинку с улицы — а еще та же система может сделать «невидимыми» передние стойки.

По словам Ferrari, центральную стойку можно использоваться в сочетании с любым материалом крыши — даже матерчатой у родстеров. Кроме того, арка подойдет машинам с различной компоновкой салона — с двумя посадочными местами и даже расположенными по формуле 2+2. Возможно, «гало» как раз появится на кроссовере Purosangue.