Ferrari покажет первый электрокар Luce, созданный экс-дизайнером Apple

Центральный экран на шарнире можно поворачивать к пассажиру. Необычным решением стала площадка на центральном тоннеле для стеклянного магнитного ключа. Известно, что Luce получит четыре электромотора мощностью свыше 1000 л.с., что позволит разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и достигать скорости 310 км/ч. Запас хода от батареи ёмкостью 122 кВт·ч составит около 530 км.

До этого сообщалось, что Hongqi HS6 проехал 1131 км без дозаправки при -20°C и установил рекорд Гиннесса. Испытания на серийной машине прошли 9 февраля в китайском Хэйхэ при температуре от -20°C до -30°C. Автомобиль оборудовали 40-кВт·ч аккумулятором, стандартным 60-литровым баком и зимними шинами. Во время пробега в салоне поддерживали температуру +25°C.

Ранее назвали российскую стоимость пикапа Foton Tunland G9.