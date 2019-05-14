Новый гибрид Ferrari станет самой мощной дорожной моделью марки

Гибридный суперкар Ferrari, который покажут в конце этого месяца, станет самой мощной серийной моделью в истории марки. Суммарная отдача его силовой установки составит 1000 лошадиных сил, что на 37 сил больше, чем у предыдущих рекордсменов — LaFerrari и LaFerrari Aperta.