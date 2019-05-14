Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14 мая, 14:26

Новый гибрид Ferrari станет самой мощной дорожной моделью марки

Суперкар получит силовую установку с отдачей 1000 лошадиных сил

Гибридный суперкар Ferrari, который покажут в конце этого месяца, станет самой мощной серийной моделью в истории марки. Суммарная отдача его силовой установки составит 1000 лошадиных сил, что на 37 сил больше, чем у предыдущих рекордсменов — LaFerrari и LaFerrari Aperta.
Загрузка...

Скриншот приглашения на мероприятие, где будет представлено новая модель, разместил один из участников форума Ferrari Chat. На нем указана дата презентации и мощностью силовой установки суперкара — 1000 сил. По неподтвержденной информации, основой гибрида станет V8 от 488 Pista.

>
Reload
1 / 3

Ferrari LaFerrari Aperta

С такой отдачей новинка станет самой мощной серийной моделью Ferrari, допущенной на дороги общего пользования. Прежде это звание принадлежало 963-сильному гибриду LaFerrari, оснащенному 6,3-литровым двигателем V12 (800 сил) и 163-сильным электромотором.

Мощнее окажутся только трековый Ferrari FXX-K Evo (1050 сил и 900 Нм момента), а также Mansory F12 La Revoluzione, построенный на базе Ferrari F12 Berlinetta и оснащенный 6,3-литровым V12 с двумя турбонагнетателями (1200 лошадиных сил и 890 Нм момента).

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...