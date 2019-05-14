Новый гибрид Ferrari станет самой мощной дорожной моделью марки

Скриншот приглашения на мероприятие, где будет представлено новая модель, разместил один из участников форума Ferrari Chat. На нем указана дата презентации и мощностью силовой установки суперкара — 1000 сил. По неподтвержденной информации, основой гибрида станет V8 от 488 Pista.
С такой отдачей новинка станет самой мощной серийной моделью Ferrari, допущенной на дороги общего пользования. Прежде это звание принадлежало 963-сильному гибриду LaFerrari, оснащенному 6,3-литровым двигателем V12 (800 сил) и 163-сильным электромотором.
Мощнее окажутся только трековый Ferrari FXX-K Evo (1050 сил и 900 Нм момента), а также Mansory F12 La Revoluzione, построенный на базе Ferrari F12 Berlinetta и оснащенный 6,3-литровым V12 с двумя турбонагнетателями (1200 лошадиных сил и 890 Нм момента).