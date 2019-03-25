Ferrari построит единственный в своем роде экстремальный трековый гиперкар

Эксклюзивный суперкар получил название Prototipo. В официальном ролике можно увидеть, что двухдверка будет отличаться кузовными панели из видимого карбона, массивным задним антикрылом, передними крыльями с вентиляционными прорезями. Спартанский салон с рулем в стиле болидов Формулы-1 говорит о том, что новинка будет в большей степени ориентирована на трек, возможно, даже не получит допуск на дороги общего пользования.
По пока неподтвержденной информации, Prototipо построен на шасси LaFerrari. В движение суперкар приводит гибридная силовая установка с двигателем 6.3 V12, в сумме выдающая 963 лошадиные силы и более 900 Нм крутящего момента. Коробка — преселективный «робот» с семью ступенями. С нуля до «сотни» LaFerrari разгоняется за три секунды, ее максимальная скорость — 350 километров в час.
Отделение Special Projects также ответственно за выпуск 740-сильного спидстера F12 TRS, 458 MM Speciale с измененным кузовом и улучшенной аэродинамикой и Ferrari SP38 c дизайном в духе F40.