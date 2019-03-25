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12:42

Ferrari построит единственный в своем роде экстремальный трековый гиперкар

Итальянская марка показала тизер нового проекта отделения Special Projects

Компания Ferrari опубликовала тизер трекового суперкара, построенного подразделением специальных проектов на базе гибрида LaFerrari. Выпущенный в единственном экземпляре автомобиль называют «самой экстремальной» моделью программы Special Projects.

Эксклюзивный суперкар получил название Prototipo. В официальном ролике можно увидеть, что двухдверка будет отличаться кузовными панели из видимого карбона, массивным задним антикрылом, передними крыльями с вентиляционными прорезями. Спартанский салон с рулем в стиле болидов Формулы-1 говорит о том, что новинка будет в большей степени ориентирована на трек, возможно, даже не получит допуск на дороги общего пользования.

Видео: Ferrari

По пока неподтвержденной информации, Prototipо построен на шасси LaFerrari. В движение суперкар приводит гибридная силовая установка с двигателем 6.3 V12, в сумме выдающая 963 лошадиные силы и более 900 Нм крутящего момента. Коробка — преселективный «робот» с семью ступенями. С нуля до «сотни» LaFerrari разгоняется за три секунды, ее максимальная скорость — 350 километров в час.

Ferrari SP38

Отделение Special Projects также ответственно за выпуск 740-сильного спидстера F12 TRS, 458 MM Speciale с измененным кузовом и улучшенной аэродинамикой и Ferrari SP38 c дизайном в духе F40.

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