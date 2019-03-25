Ferrari построит единственный в своем роде экстремальный трековый гиперкар

Эксклюзивный суперкар получил название Prototipo. В официальном ролике можно увидеть, что двухдверка будет отличаться кузовными панели из видимого карбона, массивным задним антикрылом, передними крыльями с вентиляционными прорезями. Спартанский салон с рулем в стиле болидов Формулы-1 говорит о том, что новинка будет в большей степени ориентирована на трек, возможно, даже не получит допуск на дороги общего пользования.