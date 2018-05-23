Машину собрали на агрегатах двухдверки 488 GTB

Пульс

Ferrari построила для «преданного клиента» уникальный суперкар

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23 мая 2018

На Конкурсе элегантности на Вилле д’Эсте компания Ferrari представит уникальный суперкар SP38, выпущенный в единственном экземпляре. Автомобиль построен по заказу «одного из преданных клиентов» марки на агрегатах модели 488 GTB.

[Турбоапокалипсис сегодня: тест-драйв Ferrari 488 GTB](https://motor.ru/testdrives/ferrari488gtb.htm)

Турбоапокалипсис сегодня: тест-драйв Ferrari 488 GTB

Подробной информации о Ferrari SP38 пока нет. Известно лишь, что при его создании дизайнеры черпали вдохновение в стилистике модели F40. В частности, сходство с легендарным суперкаром можно заметить в форме заднего антикрыла и крышки моторного отсека.

Обычный Ferrari 488 GTB комплектуется 3,9-литровым твин-турбо двигателем V8, выдающим 670 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 километров в час у суперкара занимает три секунды. Максимальная скорость — 330 километров в час.

Модель 488 GTB обладает на 50 процентов большей прижимной силой, чем ее предшественник — 458 Italia. Двухдверка оснащена двойным передним спойлером, активными аэродинамическими элементами и диффузором, сделанным по тому же принципу, что и у болидов Формулы-1.

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Представленная в феврале экстремальная модификация 488 GTB под названием Pista получила модернизированную «восьмерку», которая выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, а также кузовные панели из углепластика. С нуля до ста километров в час такой автомобиль разгоняется за 2,85 секунды. Его максимальная скорость составляет 340 километров в час.

Одиночество

Уникальные Ferrari, созданные в единственном экземпляре

Теги:
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