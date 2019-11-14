Ferrari представила новый спорткар в ретростиле

Ferrari Roma относится к компактным моделям: длина — 4656 миллиметров, ширина — 1974 миллиметра, высота — 1301 миллиметр. Купе на на 70 миллиметров длиннее Portofino, на 36 миллиметров шире, на 17 миллиметров ниже и на 80 килограммов легче. Снаряженная масса — всего 1472 килограмма.
Под капотом новинки трудится 3,9-литровый V8 с турбонаддувом — четырёхкратный победитель конкурса «Двигатель года». На Roma мотор выдаёт 620 лошадиных сил, начиная с 5750 оборотов в минуту и 760 Нм крутящего момента, начиная с 3000 оборотов в минуту. Хотя у новинки один мотор и общая колёсная база с моделью Portofino, Ferrari настаивает, что Roma — совершенно новая модель.
Фото: Ferrari
В отличие от Portofino, которая комплектуется семиступенчатым «роботом», «Роме» досталась передовая восьмиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями от флагмана SF90 Stradale. Купе может разогнаться с места до 100 километров в час за 3,4 секунды, а максимальная скорость превышает 320 километров в час.
Внешность Roma выполнена с оглядкой на классические Ferrari 1950-х и 1960-х: 250 GT Berlinetta Lusso и 250 GT 2 + 2. В ретростиле выполнена мелкоячеистая радиаторная решётка и круглые поворотники в передних крыльях. В тоже время задняя часть Roma украшена диодными фонарями, интегрированными в аэродинамически выпуклые крылья, а передняя оптика спорткара адаптивная.
Ferrari
На Ferrari Roma дебютировал революционный интерьер: модель отличилась полностью цифровой приборой панелью, информационно-развлекательной системой с вертикальной ориентацией, высокой центральной консолью, разделяющей водителя от пассажира и инновационным трёхсекционным селектором коробки передач.
Напротив пассажира располагается отдельный сенсорный экран, с которого можно настроить климатическую установку и управлять аудио. Владелец сможет выбрать индивидуальные материалы отделки, сочетания кожи и алькантары, а также персонализировать интерьер за счёт комбинаций металлических и глянцевых вставок.
Компания Ferrari пока не сообщила, когда Roma появится в продаже и умолчала о цене. Не исключено, что новинку представят публике на автосалоне в Лос-Анджелесе на следующей неделе. Ожидается, что Roma будет чуть дороже Portofino, цены на которую в Европе начинаются с 190 тысяч евро.