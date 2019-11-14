Ferrari представила новый спорткар в ретростиле

Ferrari Roma относится к компактным моделям: длина — 4656 миллиметров, ширина — 1974 миллиметра, высота — 1301 миллиметр. Купе на на 70 миллиметров длиннее Portofino, на 36 миллиметров шире, на 17 миллиметров ниже и на 80 килограммов легче. Снаряженная масса — всего 1472 килограмма.

Под капотом новинки трудится 3,9-литровый V8 с турбонаддувом — четырёхкратный победитель конкурса «Двигатель года». На Roma мотор выдаёт 620 лошадиных сил, начиная с 5750 оборотов в минуту и 760 Нм крутящего момента, начиная с 3000 оборотов в минуту. Хотя у новинки один мотор и общая колёсная база с моделью Portofino, Ferrari настаивает, что Roma — совершенно новая модель.