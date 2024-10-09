С салоном из резины, дерева и песка: представлен уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made

С салоном из резины, дерева и песка: представлен уникальный Ferrari Roma Spider Tailor MadeМашина станет частью экспозиции Ferrari One of a Kind в Музее Энцо Феррари
Экспозиция выставки Ferrari One of a Kind в Музее Энцо Феррари пополнилась новым экспонатом — кабриолетом Roma Spider от отделения Tailor Made. Автомобиль не столько демонстрирует возможности программы персонализации, сколько инновационные техники производства — а их здесь действительно немало. Например, материал обивки сидений получен путем переплетения тонких полосок кожи и резины от старых шин, а роза ветров и географические координата Маранелло на капоте нанесены с помощью лазера.
Для отделки салона также использовали кожу бесхромового дубления и древесину, происхождение которой можно легко отследить. Однако самый шик — это декоративная накладка на центральной консоли, сделанная из снятого с отливок в литейном цехе формовочного песка. Специально для спайдера фирма Montblanc выпустила ручку в цвете Oro Mida с пером из золота с платиновым покрытием. К ней прилагается блокнот, обтянутый кожей Rosso Bologna и Pelle Metalizzata Oro Mida, такой же, какой обшит интерьер Roma Spider.
я выбрал вместо рекламы.
Изменений по технике нет. Двигатель — турбированный V8 3.9, четырежды побеждавший в конкурсе International Engine of the Year. Коробка — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Мощность агрегата составляет 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. До ста кабриолет разгоняется за 3,4 секунды, до 200 — за 9,7 секунды. Максимальная скорость превышает 320 километров в час.