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Опубликовано 09 октября 2024, 17:03
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С салоном из резины, дерева и песка: представлен уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made

Машина станет частью экспозиции Ferrari One of a Kind в Музее Энцо Феррари
Кабриолет Ferrari Roma Spider обзавелся эксклюзивной версией Tailor Made. Двухдверка будет выставлена в Музее Энцо Феррари в Модене с целью показать новые варианты отделки салона и декора. Среди них — обивочный материал из смеси кожи и резины, древесина контролируемого происхождения и песок.
С салоном из резины, дерева и песка: представлен уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made
© Ferrari
Алексей Носаченко

Экспозиция выставки Ferrari One of a Kind в Музее Энцо Феррари пополнилась новым экспонатом — кабриолетом Roma Spider от отделения Tailor Made. Автомобиль не столько демонстрирует возможности программы персонализации, сколько инновационные техники производства — а их здесь действительно немало. Например, материал обивки сидений получен путем переплетения тонких полосок кожи и резины от старых шин, а роза ветров и географические координата Маранелло на капоте нанесены с помощью лазера.

© Ferrari

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Для отделки салона также использовали кожу бесхромового дубления и древесину, происхождение которой можно легко отследить. Однако самый шик — это декоративная накладка на центральной консоли, сделанная из снятого с отливок в литейном цехе формовочного песка. Специально для спайдера фирма Montblanc выпустила ручку в цвете Oro Mida с пером из золота с платиновым покрытием. К ней прилагается блокнот, обтянутый кожей Rosso Bologna и Pelle Metalizzata Oro Mida, такой же, какой обшит интерьер Roma Spider.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Ferrari

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Изменений по технике нет. Двигатель — турбированный V8 3.9, четырежды побеждавший в конкурсе International Engine of the Year. Коробка — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Мощность агрегата составляет 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. До ста кабриолет разгоняется за 3,4 секунды, до 200 — за 9,7 секунды. Максимальная скорость превышает 320 километров в час.

Источник:Ferrari
Автор:Алексей Носаченко
Теги:
#Ferrari
#Roma