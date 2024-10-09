С салоном из резины, дерева и песка: представлен уникальный Ferrari Roma Spider Tailor Made

Для отделки салона также использовали кожу бесхромового дубления и древесину, происхождение которой можно легко отследить. Однако самый шик — это декоративная накладка на центральной консоли, сделанная из снятого с отливок в литейном цехе формовочного песка. Специально для спайдера фирма Montblanc выпустила ручку в цвете Oro Mida с пером из золота с платиновым покрытием. К ней прилагается блокнот, обтянутый кожей Rosso Bologna и Pelle Metalizzata Oro Mida, такой же, какой обшит интерьер Roma Spider.