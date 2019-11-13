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12:19

Ferrari зашифровала тизер новой модели

В публикации итальянского бренда нашли скрытое послание

На официальной странице Ferrari в Instagram опубликовали на первый взгляд самую обычную фотографию с очками и чашкой кофе на столике уличного кафе. Однако пользователи сумели разглядеть на снимке новую модель итальянской марки.

Действительно, в отражении солнечных очков можно заметить размытые очертания серебристого суперкара. Внимательные поклонники бренда связали это с недавними шпионскими снимками некого прототипа, скорее всего, Portofino в исполнении с жестким верхом, и предположили, что на фотографии именно он. Подтверждением этой теории служат сообщения на портале Ferrari Chat, где утверждалось, что новинку видели на улицах Рима. Там, по всей видимости, и была сделана фотография с очками и кофе.

Что касается упомянутого Portofino, то родстер появился на рынке в 2017 году и занял в модельной линейке Ferrari место California T. Он укомплектован «восьмеркой» объемом 3855 кубических сантиметров мощностью 600 лошадиных сил и набирает первую «сотню» за 3,5 секунды.

В сентябре этого года стало известно о том, что Ferrari не планирует выпускать «бюджетную» модель с мотором V6 и ценником 150 тысяч долларов, а именно, идеологического преемника Dino. Автопроизводитель сосредоточится на эксклюзивных гиперкарах и кроссоверах.