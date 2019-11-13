Ferrari зашифровала тизер новой модели

Действительно, в отражении солнечных очков можно заметить размытые очертания серебристого суперкара. Внимательные поклонники бренда связали это с недавними шпионскими снимками некого прототипа, скорее всего, Portofino в исполнении с жестким верхом, и предположили, что на фотографии именно он. Подтверждением этой теории служат сообщения на портале Ferrari Chat, где утверждалось, что новинку видели на улицах Рима. Там, по всей видимости, и была сделана фотография с очками и кофе.