Ferrari зашифровала тизер новой модели

Действительно, в отражении солнечных очков можно заметить размытые очертания серебристого суперкара. Внимательные поклонники бренда связали это с недавними шпионскими снимками некого прототипа, скорее всего, Portofino в исполнении с жестким верхом, и предположили, что на фотографии именно он. Подтверждением этой теории служат сообщения на портале Ferrari Chat, где утверждалось, что новинку видели на улицах Рима. Там, по всей видимости, и была сделана фотография с очками и кофе.
Что касается упомянутого Portofino, то родстер появился на рынке в 2017 году и занял в модельной линейке Ferrari место California T. Он укомплектован «восьмеркой» объемом 3855 кубических сантиметров мощностью 600 лошадиных сил и набирает первую «сотню» за 3,5 секунды.
В сентябре этого года стало известно о том, что Ferrari не планирует выпускать «бюджетную» модель с мотором V6 и ценником 150 тысяч долларов, а именно, идеологического преемника Dino. Автопроизводитель сосредоточится на эксклюзивных гиперкарах и кроссоверах.