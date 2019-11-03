Ferrari запатентовала джойстик вместо руля и педалей

От угла наклона вперёд будет зависеть и скорость движения автомобиля. Возвращение джойстика в нейтральное положение будет означать удержание постоянной скорости движения. С практической точки зрения такая схема управления вызывает массу вопросов и совсем не кажется удобной. Впрочем, в Ferrari утверждают, что джойстик окажется намного интуитивнее руля и педалей как в городе, так и на автомагистрали. Разумеется, в патенте не указаны никакие сроки возможного введения джойстика в эксплуатацию, так что привычные органы управления, видимо, ещё долго останутся актуальны.