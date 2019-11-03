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18:00

Ferrari запатентовала джойстик вместо руля и педалей

Итальянцы придумали принципиально иной способ управления автомобилем

Теперь салоны суперкаров Ferrari будут ещё больше похожи на кокпиты самолётов: итальянцы запатентовали джойстик управления, который может заменить привычный руль и педали.

Европейское патентное бюро зарегистрировало патентную заявку компании Ferrari на принципиально новую схему управления автомобилем. Её краеугольным камнем является джойстик, встроенный в правую часть подушки водительского кресла. По замыслу итальянцев, он способен заменить сразу и руль, и педали. Теоретически, схема управления довольно проста: чтобы поехать, нужно наклонить джойстик вперёд, чтобы остановиться назад, а наклоняя его влево или вправо, можно управлять поворотом передних колёс.

От угла наклона вперёд будет зависеть и скорость движения автомобиля. Возвращение джойстика в нейтральное положение будет означать удержание постоянной скорости движения. С практической точки зрения такая схема управления вызывает массу вопросов и совсем не кажется удобной. Впрочем, в Ferrari утверждают, что джойстик окажется намного интуитивнее руля и педалей как в городе, так и на автомагистрали. Разумеется, в патенте не указаны никакие сроки возможного введения джойстика в эксплуатацию, так что привычные органы управления, видимо, ещё долго останутся актуальны.