Забытый на 17 лет Ferrari Testarossa продают за 2,2 миллиона рублей

Testarossa, разработанная ателье Pininfarina, выпускалась с 1984 по 1996 год и была одной из самых успешных моделей итальянского бренда. Все время производства было построено около 10 тысяч экземпляров, в том числе 7177 Testarossa, 2280 – 512 TR и 500 – F512 M. Суперкар комплектовался 12-цилиндровым мотором, который развивал 390 лошадиных сил и обеспечивал Testarossa разгон с места до 100 километров в час за 5,2 секунды.

Весной этого года на аукцион выставили уникальный родстер на базе Ferrari Testarossa, построенный в единственном экземпляре. Автомобиль, созданный усилиями фирмы Watkins Racing, оценили в 888 тысяч долларов, что эквивалентно 60,6 миллиона рублей.