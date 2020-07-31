Забытый на 17 лет Ferrari Testarossa продают за 2,2 миллиона рублей

Впрочем, данных экземпляр находится в плачевном состоянии: краска местами облупилась, на кузове можно заметить множество сколов, а салон видал и лучшие времена. Более того, нынешний владелец суперкара не запускал двигатель и не проверял работу всех систем. Несмотря на это, Ratarossa считает, что автомобиль ещё можно восстановить. Однако сделка не состоялась, несмотря на привлекательную цену. Ratarossa отказался от покупки по причине того, что транспортировка Testarossa из Пуэрто-Рико в Великобританию обошлась бы его слишком дорого.
Источник: Ratarossa
Testarossa, разработанная ателье Pininfarina, выпускалась с 1984 по 1996 год и была одной из самых успешных моделей итальянского бренда. Все время производства было построено около 10 тысяч экземпляров, в том числе 7177 Testarossa, 2280 – 512 TR и 500 – F512 M. Суперкар комплектовался 12-цилиндровым мотором, который развивал 390 лошадиных сил и обеспечивал Testarossa разгон с места до 100 километров в час за 5,2 секунды.
Весной этого года на аукцион выставили уникальный родстер на базе Ferrari Testarossa, построенный в единственном экземпляре. Автомобиль, созданный усилиями фирмы Watkins Racing, оценили в 888 тысяч долларов, что эквивалентно 60,6 миллиона рублей.