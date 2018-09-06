Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
16:50

Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari

Общая сумма ущерба составила один миллиард иен

Поделиться

Тихоокеанский тайфун «Джеби» стал причиной затопления и повреждения 51 Ferrari, принадлежащих дилерскому центру марки, расположенному на японском острове Рокко. По словам владельца компании, все суперкары отправят на утилизацию, так как после попадания морской воды в двигатели их невозможно отремонтировать.

«Джеби», 21-й тайфун за сезон, обрушился на остров несколько дней назад. Сильнейший за четверть века циклон сопровождался порывами ветра, скорость которых достигала 162 километров в час. По данным издания Sankei, несмотря на предпринятые меры, вода проникла в здание и поднялась на уровень один метр.

В это время в салоне находилось 53 автомобиля Ferrari, 51 из которых практически полностью погрузились под воду. Общая сумма ущерба от тайфуна составила один миллиард иен (620,5 миллиона рублей). Владелец надеется, что часть расходов покроет страховка.

В октябре прошлого года пожаром в городе Лэнгли, Канада, была уничтожена коллекция из 40 раритетных автомобилей, а также пикапов, спорт- и суперкаров. Владелец машин Гарри Кэссиди собирал их последние 30 лет и для него это стало невосполнимой потерей.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...