Ferrari требует удалить из Instagram фото сомнительного содержания

Более того, новенький «Феррари» стал часто мелькать на фотографиях в блоге модельера, причём в компании обычных для Пляйна атрибутов роскошной жизни богатого холостяка: моделей в купальниках и дорогого алкоголя. Подписчики, судя по количеству лайков, такие сюжеты вполне одобряют, а вот в Ferrari вдруг напряглись. Настолько, что отправили модельеру гневное письмо, в котором потребовали прекратить выкладывать в Instagram его же собственный автомобиль и даже удалить все посты с ядовито-зелёным суперкаром в течение 48 часов. Иначе Пляйна ждёт судебный иск.