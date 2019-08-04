Ferrari требует удалить из Instagram фото сомнительного содержания

Знаменитый немецкий модельер Филипп Пляйн, чьи яркие и порой эпатажные вещи обожают звёзды шоу-бизнеса и спортсмены со всего мира, внезапно стал объектом серьёзных претензий со стороны компании Ferrari. Дело в том, что Пляйн, который является клиентом марки уже более 10 лет, недавно купил себе очередной суперкар — 812 Superfast ярко-зелёного цвета — и похвастался этим событием в Instagram, поставив на стеклянную крышку мотора кроссовки аналогичного цвета из новой коллекции собственного бренда.
Более того, новенький «Феррари» стал часто мелькать на фотографиях в блоге модельера, причём в компании обычных для Пляйна атрибутов роскошной жизни богатого холостяка: моделей в купальниках и дорогого алкоголя. Подписчики, судя по количеству лайков, такие сюжеты вполне одобряют, а вот в Ferrari вдруг напряглись. Настолько, что отправили модельеру гневное письмо, в котором потребовали прекратить выкладывать в Instagram его же собственный автомобиль и даже удалить все посты с ядовито-зелёным суперкаром в течение 48 часов. Иначе Пляйна ждёт судебный иск.
«Наш товарный знак и непосредственно автомобиль на этих фотографиях ассоциированы с образом жизни, полностью несовместимым с восприятием бренда Ferrari. Присутствующие на снимках персонажи недвусмысленно намекают на секс и используют автомобиль таким образом, который является для марки неприятным и безвкусным», - говорится в письме. Итальянские юристы уверяют, что посты Пляйна порочат репутацию «Феррари» и тем самым наносят марке материальный ущерб. Модельер в ответ лишь высмеял претензии бренда в очередном посте, возмутившись несправедливым отношением Ferrari к своим постоянным клиентам.