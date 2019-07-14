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10:00

Грузовик Scuderia Ferrari привёз нелегальных мигрантов

Два незваных гостя прибыли в Англию из Франции

В одном из грузовиков Iveco, задействованных в транспортировке оборудования команды Формулы-1 Scuderia Ferrari, по прибытию в Сильверстоун обнаружили двух мигрантов.
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Когда грузовые автомобили итальянской команды приехали в паддок гоночной трассы Сильверстоун в английском графстве Нортгемптоншир, чтобы подготовиться к Гран-при Великобритании в классе Формулы-1, в одном из них при разгрузке оборудования вдруг обнаружили пару нелегальных мигрантов. Служба безопасности автодрома задержала их и вызвала местную полицию.

Офицерам удалось выяснить, что мужчины воспользовались остановкой грузовиков для выполнения таможенных формальностей во французском городе Кале. Пока сотрудники французской таможни проверяли у водителей документы перед погрузкой на поезд через тоннель под Ла-Маншем, два мигранта забрались в полуприцеп с запасными деталями для болидов Ferrari, чтобы добраться до Великобритании.

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