Грузовик Scuderia Ferrari привёз нелегальных мигрантов

Офицерам удалось выяснить, что мужчины воспользовались остановкой грузовиков для выполнения таможенных формальностей во французском городе Кале. Пока сотрудники французской таможни проверяли у водителей документы перед погрузкой на поезд через тоннель под Ла-Маншем, два мигранта забрались в полуприцеп с запасными деталями для болидов Ferrari, чтобы добраться до Великобритании.