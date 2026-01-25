Ferrari выпустила спорткар с приборной панелью из волос

В техническом плане без сюрпризов. Под капотом установлен атмосферный 6,5-литровый двигатель V12. Его мощность составляет 830 л.с., а максимальный крутящий момент — 678 Н·м. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT.

Основное внимание уделено эксклюзивному оформлению. Кузов окрашен в специальный «обесцвеченный» оттенок Yoonseul — это переливающийся сине-фиолетовый цвет с зеленоватыми акцентами. В Ferrari отмечают, что вдохновением послужили традиционная корейская керамика цвета морской волны, а также ритмы K-Pop и электронной музыки, вышедшей далеко за пределы Сеула. Само название Yoonseul связано с морем и отсылает к солнечным бликам на водной поверхности.

Самая интересная деталь находится в салоне: в отделке приборной панели использован конский волос. Материал поставлялся от производителей, сертифицированных Торговой палатой Кореи. В интерьере также применена инновационная 3D-ткань, разработанная южнокорейской компанией, что для Ferrari стало новым опытом. Даже панорамная крыша получила особый рисунок, создающий сложную игру света и теней.

Планируется, что эта специальная версия не будет поставляться в Европу или США. Автомобиль предназначен исключительно для рынка Южной Кореи, где спрос на подобные эксклюзивные проекты особенно высок.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.