Ferrari выпустит пять новых спорткаров

«В этом году компания выпустит еще пять новых моделей, включая электромобиль Luce EV в мае. Хотя предварительные заказы на новый электромобиль откроются только в следующем месяце, генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявил, что отзывы клиентов были «очень позитивными», – говорится в публикации.

Портфель заказов Ferrari сформирован до конца 2027 года. Наибольший спрос — на модели Amalfi и 849 Testarossa. Гендиректор Бенедетто Винья подчеркнул, что спрос остаётся высоким и регулируется в соответствии со стратегией эксклюзивности.

Также сообщается, что в 2025 году поставки сократились на 112 автомобилей – в компании это назвали частью планового обновления модельного ряда, которое продолжится в 2026 году. К 2030 году Ferrari скорректировала стратегию электрификации: теперь на долю электромобилей придётся 20%, гибридов — 40%, ещё 40% сохранят классические ДВС. В предыдущем бизнес-плане соотношение было иным: электрокарам отводилось 40%, гибридам — 40%, а двигателям внутреннего сгорания — только 20%.

