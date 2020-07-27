Одну из самых редких Ferrari от Zagato продадут на аукционе

Уникальный Ferrari 575 GTZ появился на свет благодаря японскому коллекционеру Йошиюки Хаяшя, который поручил Zagato создать современную версию GT Berlinetta TDF. Обратившись к архивным записям, ателье построило шесть экземпляров суперкара, два из которых передала Хаяшя. По слухам, один автомобиль он использовал для ежедневных поездок, второй — хранил в гараже как произведение искусства. Остальные экземпляры разошлись по частным коллекциям. Причем двух одинаковых среди них не найти.
Отличить двухдверку GTZ от обычных 575 Maranello можно было по новому округлому кузову с характерной для Zagato «двугорбой» крышей, двухцветной окраске, овальной решетке радиатора и салону. Его полностью перешивали, причем для центрального тоннеля, задней части и багажника использовали стеганую кожу.
Техническая начинка оставалась прежней: 515-сильный двигатель V12 5.7, ручная коробка или «робот» и адаптивные телескопические амортизаторы. С места до ста 575 GTZ разгонялся за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляла 325 километров в час.
Проект «благословил» лично Лука Кордеро ди Монтедземоло, тогдашний президент Ferrari. Модель 575 Maranello считает одним из лучших его творений, а 575 GTZ — примером удачной работы производителя и кузовного ателье. Цену одной из самых редких Ferrari от Zagato в Sotheby’s не сообщают, но в 2014-м аналогичный экземпляр оценивали в 1 100 000 евро или почти 93 миллиона рублей.