Одну из самых редких Ferrari от Zagato продадут на аукционе

Отличить двухдверку GTZ от обычных 575 Maranello можно было по новому округлому кузову с характерной для Zagato «двугорбой» крышей, двухцветной окраске, овальной решетке радиатора и салону. Его полностью перешивали, причем для центрального тоннеля, задней части и багажника использовали стеганую кожу.

Техническая начинка оставалась прежней: 515-сильный двигатель V12 5.7, ручная коробка или «робот» и адаптивные телескопические амортизаторы. С места до ста 575 GTZ разгонялся за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляла 325 километров в час.