Дважды уникальный Ferrari выставили на продажу

Немецкий дилер Auxietre & Schmidt выставил на продажу дважды уникальный Ferrari — 599 SA Aperta. Всего было выпущено 80 таких автомобилей, и только этот предлагает сочетание черного кузова и салона Hermes. Цена суперкара с пробегом 11 500 километров не сообщается.

Выставленный на продажу суперкар окрашен в трехслойный оттенок черного под названием Nero Stellato. Интерьер 599 SA Aperta выполнен в фирменном оранжевом цвете Hermes.

Ferrari 599 SA Aperta — открытая версия суперкара 599 GTO, который, в свою очередь, является дорожной версией трекового 599XX. Публичный дебют модели состоялся в 2010 году на Парижском автосалоне.

От 599 GTO «Аперта» отличается более заваленным лобовым стеклом, двумя аэродинамическими плавниками за дугами безопасности, а также подвеской и выхлопом с менее агрессивными настройками.

Автомобиль оснащен 6,0-литровым атмосферным двигателем V12, мощность которого составляет 680 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая секвентальная с технологиями Формулы-1. С нуля до 100 километров в час 599 SA Aperta способна разгоняться за 3,6 секунды. Максимальная скорость суперкара — 325 километров в час.

В конце февраля текущего года аукционный дом Gooding & Company выставил на торги еще одну редкую 599-ю. Это один из тридцати суперкаров, оснащенных механической коробкой передач. Владельцем автомобиля был известный бейсболист СиДжей Уилсон, выступавший за команды Texas Rangers и Los Angeles Angels.

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