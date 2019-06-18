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13:30

Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»

Суперкар пустят с молотка всего за 250 долларов

Самый дешевый в мире Ferrari 599 обнаружился в китайском городе Дунгуань: всего 250 долларов за полностью исправный, хоть и довольно пыльный, суперкар. Столь невысокая цена оправдывается «мутной» историей автомобиля.
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Когда-то этот Ferrari 599 стал участником ДТП, водитель бросил его и скрылся с места происшествия. Позже выяснилось, что суперкар не только не застрахован, но и даже не зарегистрирован. Местным полицейским пришлось забрать «Феррари», чтобы затем выставить на торги как металлолом за 250 долларов (около 16 тысяч рублей).

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Однако вместе с Ferrari 599 будущему владельцу достанется ворох неоплаченных штрафов за парковку на сумму 1,4 тысячи долларов (90 тысяч рублей). Но даже с учетом этой суммы суперкар остается самым дешевым из когда-либо выставленных на продажу. Его стоимость можно сравнить с подержанными «Жигулями» в хорошем состоянии.

Но даже если на этот Ferrari 599 найдется покупатель, он вряд ли сможет легально зарегистрировать автомобиль для дальнейшей эксплуатации. Из-за статуса «металлолома» суперкар может стать лишь украшением чей-нибудь коллекции.

Источник: Stheadline
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