Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»

Когда-то этот Ferrari 599 стал участником ДТП, водитель бросил его и скрылся с места происшествия. Позже выяснилось, что суперкар не только не застрахован, но и даже не зарегистрирован. Местным полицейским пришлось забрать «Феррари», чтобы затем выставить на торги как металлолом за 250 долларов (около 16 тысяч рублей).