Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»

Когда-то этот Ferrari 599 стал участником ДТП, водитель бросил его и скрылся с места происшествия. Позже выяснилось, что суперкар не только не застрахован, но и даже не зарегистрирован. Местным полицейским пришлось забрать «Феррари», чтобы затем выставить на торги как металлолом за 250 долларов (около 16 тысяч рублей).
Однако вместе с Ferrari 599 будущему владельцу достанется ворох неоплаченных штрафов за парковку на сумму 1,4 тысячи долларов (90 тысяч рублей). Но даже с учетом этой суммы суперкар остается самым дешевым из когда-либо выставленных на продажу. Его стоимость можно сравнить с подержанными «Жигулями» в хорошем состоянии.
Но даже если на этот Ferrari 599 найдется покупатель, он вряд ли сможет легально зарегистрировать автомобиль для дальнейшей эксплуатации. Из-за статуса «металлолома» суперкар может стать лишь украшением чей-нибудь коллекции.