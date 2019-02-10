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15:46

Уникальный лемановский Ferrari F40 продали за 5 миллионов евро

Автомобиль был построен ателье Michelotto

© RM Sotheby’s
На аукционе RM Sotheby’s в Париже продали суперкар Ferrari F40 LM 1987 года за 4 842 500 евро (362,5 миллиона рублей по текущему курсу). Этот автомобиль два раза участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» – в 1995 и 1996 году. Лучшим результатом машины стало 12 место в общем зачете.
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Автомобиль был построен на базе предсерийного прототипа Ferrari F40 фактически это третий образец модели, который был собран компанией для испытаний. В 1992 году машина перешла к участнику серий «Ле-Ман» и IMSA Рене Херцогу. Он передал суперкар ателье Michelotto для постройки гоночной модификации.

Вариант для «Ле-Мана» отличается от обычной «сороковки», форсированной 2,9-литровой «восьмеркой». Ее мощность была увеличена с 478 до 720 сил. Первую «сотню» такой автомобиль набирает за 3,1 секунды – на секунду быстрее дорожного суперкара. Максимальная скорость – 367 километров в час.

Также купе имеет гоночную коробку передач, перенастроенную подвеску и более мощные тормоза. Масса машины была снижена до 1050 килограммов.

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Организаторы аукциона продали суперкар дешевле, чем рассчитывали. За машину планировали выручить не менее 5,3 миллиона евро.

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