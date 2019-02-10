Уникальный лемановский Ferrari F40 продали за 5 миллионов евро

Автомобиль был построен на базе предсерийного прототипа Ferrari F40 – фактически это третий образец модели, который был собран компанией для испытаний. В 1992 году машина перешла к участнику серий «Ле-Ман» и IMSA Рене Херцогу. Он передал суперкар ателье Michelotto для постройки гоночной модификации.
Вариант для «Ле-Мана» отличается от обычной «сороковки», форсированной 2,9-литровой «восьмеркой». Ее мощность была увеличена с 478 до 720 сил. Первую «сотню» такой автомобиль набирает за 3,1 секунды – на секунду быстрее дорожного суперкара. Максимальная скорость – 367 километров в час.
Также купе имеет гоночную коробку передач, перенастроенную подвеску и более мощные тормоза. Масса машины была снижена до 1050 килограммов.
Организаторы аукциона продали суперкар дешевле, чем рассчитывали. За машину планировали выручить не менее 5,3 миллиона евро.