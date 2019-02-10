Уникальный лемановский Ferrari F40 продали за 5 миллионов евро

Автомобиль был построен на базе предсерийного прототипа Ferrari F40 – фактически это третий образец модели, который был собран компанией для испытаний. В 1992 году машина перешла к участнику серий «Ле-Ман» и IMSA Рене Херцогу. Он передал суперкар ателье Michelotto для постройки гоночной модификации.