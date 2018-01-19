Появилась информация о новой версии модели 488 GTB

Пульс

Ferrari готовит самый мощный суперкар с мотором V8

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19 января 2018

Компания Ferrari готовит «заряженную» модификацию суперкара 488 GTB, которая, возможно, получит традиционное имя GTO (Gran Turismo Omologata). Модель станет самым мощным гражданским автомобилем марки, оснащенным восьмицилиндровым двигателем. Первую информацию об этой машине опубликовал сайт FerrariPhotoPage.

[Турбоапокалипсис сегодня: тест-драйв Ferrari 488 GTB](https://motor.ru/testdrives/ferrari488gtb.htm)

Турбоапокалипсис сегодня: тест-драйв Ferrari 488 GTB

Новинка будет оснащаться модернизированным вариантом двигателя, который устанавливается на гоночную модификацию Ferrari 488 Challenge. Таким образом, суперкар получит турбированную «восьмерку» объемом 3,9 литра, которая сможет выдавать около 700 лошадиных сил. Сам двигатель при этом будет весить примерно на десять процентов меньше, чем у обычного 488-го.

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Модификация GTO получит в конструкции наибольшее количество карбона, чем в любой другой дорожной машине Ferrari. Из углепластика выполнят капот, оба бампера, задний спойлер, а также приборную панель и центральный тоннель. За счет новых элементов обвеса кузова аэродинамические показатели автомобиля улучшатся на 20 процентов.

Ferrari 488 GTB

Фотографии с тест-драйва Ferrari 488 GTB

Кроме того, у суперкара будет облегченный интерьер, алюминиевые панели пола, колесные диски, которые легче стандартных на 40 процентов, шины Michelin Sport Cup 2, активный задний спойлер. Также у модели по сравнению с обычным 488 GTB изменятся настройки рулевого управления и трансмиссии.

Ожидается, что премьера суперкара состоится в марте на моторшоу в Женеве.

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Заглавная фотография - Ferrari 488 Challenge
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