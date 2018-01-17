Компания Ferrari подтвердила выпуск вседорожника

Компания Ferrari решилась на запуск в серию внедорожника. Об этом изданию Auto Express в рамках Детройтского автосалона сообщил руководитель альянса Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне.

«Он будет выглядеть именно так, как и должен выглядеть внедорожник Ferrari, – заявил Маркионне. – Но в то же время он должен управляться точно так же, как Ferrari». Топ-менеджер добавил, что это будет самый быстрый автомобиль в своем классе – сейчас это звание принадлежит Lamborghini Urus, однако глава компании сослался все же на Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, как на главного конкурента.

С нуля до «сотни» 650-сильный вседорожник Lamborghini ускоряется за 3,6 секунды и достигает максимальных 305 километров в час. 510-сильная «Альфа» Stelvio Quadrifoglio набирает сто километров в час за 3,8 секунды и 285 километров в час максималки.

Рендер внедорожника Ferrari от издания Autocar

По предварительным данным, новинку Ferrari построят на базе модели GTC4 Lusso, оснастят полным приводом и так называемыми «суицидальными» задними дверьми, открывающимися против хода движения. Двигатель V12 для вседорожника предлагать не будут. Скорее всего, машина получит «восьмерку» или даже гибридную силовую установку.

На рынке внедорожная «Феррари» появится в конце 2019-начале 2020 года.

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