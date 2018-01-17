Производитель намерен сделать модель самым быстрым внедорожником в мире

Пульс

Компания Ferrari подтвердила выпуск вседорожника

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17 января 2018

Компания Ferrari решилась на запуск в серию внедорожника. Об этом изданию Auto Express в рамках Детройтского автосалона сообщил руководитель альянса Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне.

[Внедорожников, в которые стоит вложить деньги: каких «проходимцев» нужно покупать, пока они не стали стоить слишком дорого](https://motor.ru/lab/6suvs.htm)

Внедорожников, в которые стоит вложить деньги: каких «проходимцев» нужно покупать, пока они не стали стоить слишком дорого

«Он будет выглядеть именно так, как и должен выглядеть внедорожник Ferrari, – заявил Маркионне. – Но в то же время он должен управляться точно так же, как Ferrari». Топ-менеджер добавил, что это будет самый быстрый автомобиль в своем классе – сейчас это звание принадлежит Lamborghini Urus, однако глава компании сослался все же на Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, как на главного конкурента.

С нуля до «сотни» 650-сильный вседорожник Lamborghini ускоряется за 3,6 секунды и достигает максимальных 305 километров в час. 510-сильная «Альфа» Stelvio Quadrifoglio набирает сто километров в час за 3,8 секунды и 285 километров в час максималки.

Рендер внедорожника Ferrari от издания Autocar

Рендер внедорожника Ferrari от издания Autocar

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По предварительным данным, новинку Ferrari построят на базе модели GTC4 Lusso, оснастят полным приводом и так называемыми «суицидальными» задними дверьми, открывающимися против хода движения. Двигатель V12 для вседорожника предлагать не будут. Скорее всего, машина получит «восьмерку» или даже гибридную силовую установку.

На рынке внедорожная «Феррари» появится в конце 2019-начале 2020 года.

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