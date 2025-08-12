Фестиваль «ПроДвижение» собрал 270 тысяч автолюбителей на ВДНХ

Фестиваль «ПроДвижение» собрал 270 тысяч автолюбителей на ВДНХТрадиция показывать достижения отечественного автопрома на ВДНХ, идущая из далёкого 1939 года, в наши дни возрождается с новой силой
Автофестиваль подарил гостям захватывающее путешествие длиной в целый век. На одной площадке можно было увидеть более 500 экспонатов: от ретро-красавцев и культовых спорткаров до легендарных мотоциклов, лоурайдеров, суперкаров и машин будущего. Отечественному машиностроению уделили особое почётное место.
Сердцем мероприятия стала выставка «Легенды России» на Центральной аллее. Она представила зрителям эволюцию российского автопрома — от реконструкции первого российского автомобиля Фрезе и Яковлева 1896 года до роскошного Aurus Senat 2025 года. У фонтана «Дружба народов» разместилась экспозиция от музеев ФСО, Московского транспортного, АвтоВАЗа и УАЗа, представившая сотни уникальных образцов прошлого. А рядом гости праздновали 80-летие «Москвича» — выставка рассказывала о вкладе легендарной марки в историю страны.
Городской транспорт Москвы, символ надёжности и комфорта, тоже представил свою площадку. Здесь всех удивил уникальный грузовик-тягач-эвакуатор МАЗ-ЗиЛ-200. АвтоВАЗ показал новинками, а яркой премьерой стал новый кроссовер Lada Azimut. У арки Южного входа можно было увидеть 23 кастомных мотоцикла — от винтажных «Уралов» и «Ижей» до современных Harley-Davidson и Ducati.
В России 2025 год ознаменовался празднованием 80-летия Победы, и эта тема звучала у павильона №64 «Оптика» в зоне под названием «Автомобили Победы», где были представлены военные ГАЗ-64, ГАЗ-67, ГАЗ-ММ и бронеавтомобили. У музея «АТОМ» взгляды притягивали компактные электромобили «Атом» и автономный магистральный тягач Navio L5. Любители скорости могли увидеть спортпрототип BR03 и болид Formula Renault от SMP Racing. Всем гостям праздника была предоставлена возможность пообщаться с пилотом Формулы-1 Виталием Петровым.
Коллекционеры раритетов получили уникальный шанс показать свои сокровища на Октябрьской площади, пообщаться с публикой и стать частью праздника. А выставка «Московское небо» сверкала кабриолетами разных эпох. Мировые легенды ждали у павильона №1 (Mustang, Porsche 911, Corvette, DeLorean, Lamborghini Diablo) и в Нальчикском сквере (Mercedes-Benz, BMW, Ferrari, Maserati, японские раллийные иконы от Subaru и Mitsubishi).